Isola dei Famosi: Sonia Bruganelli entra nel cast, svelati i dettagli del suo ruolo (rumor)

Isola dei Famosi 2024: Sonia Bruganelli come opinionista?

Secondo quanto riportato dal sito DavideMaggio.it, Sonia Bruganelli potrebbe essere l’opinionista nell’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi. La probabile nuova conduttrice del reality, Vladimir Luxuria, ha lasciato il ruolo di opinionista, aprendo così la possibilità all’ex moglie di Paolo Bonolis di entrare nel programma. Tuttavia, è ancora da confermare se questa indiscrezione troverà conferme o meno. Dopo aver ricoperto recentemente il ruolo di opinionista all’interno del Grande Fratello Vip 7, siamo curiosi di vedere se Sonia Bruganelli tornerà a ricoprire questo ruolo nell’Isola dei Famosi.

Possibili opinionisti: Elena Guarnieri e Cesara Buonamici

Sempre riguardo agli opinionisti, solo pochi giorni fa si era parlato di Elena Guarnieri, giornalista del Tg5, come possibile candidata per questo ruolo. Secondo le voci, i vertici sembravano intenzionati a riproporre la scelta fatta per l’attuale edizione del Grande Fratello, con Cesara Buonamici, anch’essa giornalista del Tg5, come unica opinionista. Sarà interessante vedere se queste indiscrezioni si riveleranno vere o se ci saranno altre sorprese in serbo per noi.

Possibili naufraghi: Samuel Peron, Rossella Erra, Joe Bastianich e Alan Friedman

Come accennato in precedenza, ci sono anche indiscrezioni sui possibili naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024. Recentemente si è vociferato della possibile partecipazione di Samuel Peron, storico ballerino di Ballando con le Stelle (Rai 1), al cast dell’edizione 2024. Sempre dal programma di Milly Carlucci, il reality targato Mediaset potrebbe avere un altro possibile concorrente: Rossella Erra, che a Ballando con le Stelle svolge il ruolo di “tribuna del popolo”, ha rivelato di aver avuto contatti con la produzione, ma che deve ancora riflettere sulla sua partecipazione.

Inoltre, un altro possibile naufrago potrebbe essere Joe Bastianich, vincitore dell’ultima edizione di Pechino Express. Un altro nome che è stato menzionato è quello di Alan Friedman, che pare sia stato contattato per prendere parte al programma. Non vediamo l’ora di scoprire chi farà parte del cast di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che dovrebbe iniziare il prossimo aprile. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo avvincente reality show.

