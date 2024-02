Italia batte Spagna 8-6 e raggiunge finale Mondiali Pallanuoto 2024

Il Settebello azzurro si qualifica per la finale ai Mondiali di pallanuoto

La Nazionale italiana di pallanuoto, guidata da Alessandro Campagna, ha ottenuto una vittoria di prestigio contro la Spagna, campione d’Europa in carica, e si è qualificata per la finale dei Mondiali di Doha 2024. Questo risultato rappresenta la terza finale raggiunta dall’Italia nelle ultime quattro edizioni del torneo iridato. L’avversario della squadra italiana nella finale sarà la vincente tra Croazia e Francia, e l’incontro si disputerà sabato 17 febbraio alle 15.30.

Una vittoria dominante contro gli spagnoli

La squadra italiana ha dominato la sfida contro la Spagna, dopo un percorso di sofferenza in questo mondiale. Dopo la sconfitta beffa contro l’Ungheria, gli azzurri hanno ottenuto vittorie di misura contro Stati Uniti e Grecia. Gli spagnoli, considerati i favoriti, hanno pagato la cattiva prestazione di Granados e Perrone, e sono stati messi in difficoltà dal pressing asfissiante degli italiani. Tra i giocatori italiani si sono distinti Di Fulvio, autore di una doppietta, e Condemi, che ha portato gli azzurri sul 6-2 a otto minuti dalla fine della partita. Nonostante le reti di Granados, Munarriz e Larumbe che hanno spaventato l’Italia, gli azzurri hanno trovato il gol decisivo grazie a Di Fulvio e al rigore trasformato da Fondelli.

La strada verso il titolo iridato

La Nazionale italiana di pallanuoto ha dimostrato grande determinazione e talento nel corso di questo mondiale. Dopo una fase iniziale difficile, con la sconfitta contro l’Ungheria, gli azzurri hanno mostrato carattere e sono riusciti a ottenere importanti vittorie contro Stati Uniti e Grecia. La vittoria contro la Spagna è stata la ciliegina sulla torta di un percorso che ha visto la squadra italiana crescere di partita in partita. Ora l’Italia si prepara per la finale, consapevole che dovrà affrontare una squadra di altissimo livello, ma pronta a dare il massimo per conquistare il titolo iridato.

In conclusione, la Nazionale italiana di pallanuoto ha ottenuto una vittoria di prestigio contro la Spagna e si è qualificata per la finale dei Mondiali di Doha 2024. La squadra italiana ha dimostrato grande determinazione e talento nel corso del torneo, superando avversari di livello e dimostrando di essere una delle squadre più forti al mondo. Ora gli azzurri si preparano per l’ultimo e decisivo incontro, consapevoli delle difficoltà che li attendono ma pronti a dare il massimo per conquistare il titolo iridato.

