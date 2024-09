Italia: meteo in evoluzione settimanale con contrasto tra perturbazioni e caldo estivo

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Redazione

La settimana che ci attende segna una netta divisione meteorologica nel nostro Paese, con l’intensa alternanza tra passi di perturbazione e il ritorno dell’anticiclone africano. Questo articolo si propone di analizzare l’andamento atmosferico previsto fino alla fine di settembre, evidenziando le regioni più colpite dalle precipitazioni e quelle che invece vedranno un innalzamento delle temperature.

Situazione generale meteo

Le perturbazioni in arrivo

Secondo le previsioni di iLMeteo.it, l’Italia sta per subire l’impatto di due distinte perturbazioni nei prossimi giorni. La prima, attesa nella giornata di lunedì, si estende da Nord a Sud, colpendo in particolar modo la Pianura Padana, la Toscana, l’Umbria, il Lazio e la Campania con piogge diffuse che potrebbero manifestarsi anche con intensità considerevole. Martedì 24 settembre, si assisterà a una traslazione della perturbazione verso Est, mentre un anticiclone subtropicale comincerà a prendere piede nel Sud Italia, portando a un incremento termico nella regione.

Il ritorno dell’anticiclone africano

A partire da mercoledì, si prevede che l’anticiclone africano si rafforzi ulteriormente, garantendo un miglioramento delle condizioni meteo nel Centro-Sud. Le temperature inizieranno a salire, con valori che toccheranno punte di 28-29°C in città come Roma, Ancona, Terni e Pescara. Al Sud, specie in Sicilia, si potrebbero registrare temperature elevate, variando tra i 33 e 35°C, creando un clima estivo avvolgente.

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Lunedì 23 settembre

La giornata di lunedì porta con sé un quadro meteorologico critico per il Nord Italia, dove le precipitazioni saranno abbondanti e generalizzate. Nello specifico, in Pianura Padana, si prevedono rovesci significativi, mentre la situazione al Centro mostra un peggioramento nelle regioni di Toscana, Umbria e Lazio, con qualche miglioramento in Sardegna. Al Sud, il maltempo colpirà principalmente la Campania, mentre in altre zone potremmo osservare una mescolanza di rovesci e schiarite.

Martedì 24 settembre

Martedì si delineerà come una giornata d’instabilità, principalmente nel Triveneto, dove le nubi irregolari prevarranno. Al Centro, le condizioni si faranno progressivamente meno instabili, mentre al Sud si inaugurerà una fase di bel tempo, con cieli sereni e una sensibile salita delle temperature.

Mercoledì 25 settembre

Mercoledì la situazione evolverà di nuovo al Nord, con un peggioramento su Alpi e Prealpi. Le nubi sparse saranno la norma per il resto del Nord, mentre il Centro avrà cieli a tratti nuvolosi, mantenendo comunque un clima caldo. Nel Sud, il cielo si presenterà generalmente sereno e il caldo sarà predominante.

Tendenza meteorologica futura

Giovedì 26 settembre e oltre

Nuove piogge sono previste per giovedì al Nord, mentre il Centro-Sud continuerà a godere di un clima estivo soleggiato. Dopo una settimana di cambiamenti e contrasti, ci si aspetta un progressivo ritorno al sole per tutte le regioni, contribuendo a una tipica estate settembrina che pare giungere in ritardo rispetto agli standard previsti.

L’osservazione meteorologica per i prossimi giorni offre uno spaccato interessante delle dinamiche atmosferiche in atto, con un consolidato differente tra Nord e Sud che continuerà a caratterizzare il clima italiano di questo settembre.