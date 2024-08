Italia Under 21: inizia il cammino verso l’Europeo 2025 con le sfide contro San Marino e Norvegia

Ultimo aggiornamento il 30 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Il cammino della Nazionale Under 21 italiana verso la fase finale dell’Europeo che si terrà in Slovacchia nel 2025 prende avvio con due importanti appuntamenti: la partita contro San Marino e l’insidiosa trasferta in Norvegia. Con la squadra attualmente in testa al Gruppo A con 15 punti, l’Under 21 azzurra si prepara a disputare le gare decisive che potrebbero consolidare il pass per la fase finale del torneo.

incontro con san marino: un test fondamentale all’ ‘francioni’

il contesto della partita

La prima delle due sfide da affrontare si svolgerà giovedì 5 settembre 2024, presso lo stadio ‘Francioni’ di Latina. Gli Azzurrini si misureranno con i pari età di San Marino, contro i quali avevano ottenuto un’importante vittoria nella gara di andata, chiusa sul punteggio di 7-0. Questa compagine, pur con gli inevitabili limiti, rappresenta un avversario che la Nazionale di Carmine Nunziata non sottovaluterà. Ogni partita è cruciale in un percorso così delicato, e l’Italia cerca conferme dopo il grande exploit dell’andata.

la preparazione della nazionale

Il clima nel ritiro azzurro è sereno, ma c’è una grande attenzione verso l’approccio mentale della squadra. Gli allenamenti si sono intensificati, con Nunziata che ha focalizzato le sue indicazioni sulla necessità di affrontare ogni avversario con la massima serietà. La Nazionale Under 21 è decisa a non lasciare nulla di intentato nel tentativo di ottenere i tre punti contro San Marino e consolidare la propria leadership nel girone.

la sfida in norvegia: un incontro cruciale

la trasferta decisiva

Dopo l’impegno contro San Marino, l’Under 21 volerà in Norvegia per una sfida che si preannuncia già cruciale. Martedì 10 settembre, si svolgerà il confronto diretto con i norvegesi, i quali, attualmente, si trovano a inseguire l’Italia nella caccia alla qualificazione. Il risultato di questa partita potrebbe rivelarsi determinante per il prosieguo del torneo e per gli obiettivi di entrambe le formazioni. La Norvegia, ben organizzata e con giocatori di talento, metterà a dura prova i giovani italiani.

l’importanza dei punti in palio

Con una vittoria in Norvegia, l’Italia potrebbe mettere un ulteriore mattoncino sulla strada della qualificazione, avvicinandosi al traguardo di qualifica, mantenendo così alta la possibilità di accedere alla fase finale dell’Europeo. L’intensità della preparazione e la coesione del gruppo saranno elementi chiave per affrontare questa trasferta delicata.

convocazioni: le new entry e i protagonisti

le scelte di carmine nunziata

Per affrontare le prossime sfide, il CT Nunziata ha effettuato una sola novità nell’elenco dei convocati: Nicolò Savona, difensore della Juventus, che ha dimostrato di essere in forma dopo aver segnato nella vittoria della sua squadra contro il Verona. Questa scelta sottolinea l’interesse del tecnico per il talento emergente e la necessità di attingere a risorse fresche e motivate.

l’elenco dei convocati

I convocati per la Nazionale Under 21 sono stati selezionati con attenzione, a partire dai portieri, tra cui Sebastiano Desplanches , Jacopo Sassi e Gioele Zacchi . La difesa è rinforzata da giovani promettenti come Giovanni Bonfanti , Diego Coppola e Lorenzo Pirola . La zona centrale del campo vanta nomi importanti come Tommaso Baldanzi ed Edoardo Bove , mentre l’attacco è guidato da giocatori di talento come Wilfried Gnonto e Francesco Pio Esposito .

Con una rosa talentuosa ed eterogenea, l’Italia punta a esprimere il meglio delle proprie potenzialità nei prossimi incontri e a confermare il proprio status di favorita nel girone di qualificazione. L’impegno della squadra è massimo, e nel cuore dei calciatori c’è la motivazione di rappresentare un intero paese nel cammino verso un sogno europeo.