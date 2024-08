Iva Zanicchi ricorda Fausto Pinna: un amore lungo 40 anni segnato dalla malattia e dalla speranza

Ultimo aggiornamento il 30 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La storia d’amore tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna ha rappresentato per decenni un esempio di affetto e complicità, interrotta solo dalla malattia. In un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, la celebre cantante rivela i momenti più intensi degli ultimi mesi della sua vita col compagno e i ricordi che ora porta nel cuore dopo la sua perdita.

La diagnosi che ha cambiato tutto

La vita di Iva Zanicchi e Fausto Pinna è stata segnata da quarant’anni di amore e condivisione, ma la tranquillità è stata spezzata dall’arrivo della diagnosi di tumore ai polmoni. Fausto, produttore discografico di 74 anni, ha lottato a lungo contro la malattia, fino a lasciare questa vita l’8 agosto. Per Iva, questo è stato un momento devastante, poiché aveva già rinunciato a concerti e apparizioni in TV per dedicarsi completamente a lui.

La cantante ricorda il loro legame speciale: “Avevamo costruito un mondo tutto nostro, pieno di gioia e risate. Il tumore ha portato via tanto, ma nessuno potrà mai portare via i ricordi della nostra vita insieme.” Durante la malattia, Iva è rimasta al fianco di Fausto, sostenendolo nei suoi momenti di difficoltà, mentre lui continuava a mantenere il suo spirito vivace e il suo amore per la vita.

Un amore che resiste nel dolore

Iva Zanicchi racconta con commozione le difficoltà degli ultimi mesi di Fausto. Costretto a letto, il compagno continuava a cercare conforto e amore nelle parole della cantante. “Ogni mattina mi chiedeva se lo amassi ancora”, ricorda Iva. “Io non mancavo mai di assicurargli che il mio amore era rimasto inalterato. Ci scambiavamo baci e carezze, anche nei momenti più bui.” Negli ultimi istanti, Fausto ha mostrato la sua vulnerabilità e il suo desiderio di non lasciare Iva da sola, ma alla fine ha confessato di essersi sentito esausto e curioso di scoprire cosa ci fosse oltre.

Una testimonianza toccante di una storia d’amore che ha sfidato anche le avversità più grandi, mostrando il potere del legame affettivo che unisce due anime. Iva teneramente si sofferma sul fatto che Fausto ora vive nei suoi ricordi e continuerà a farlo per sempre.

La musica e il dolore della perdita

Dopo la scomparsa di Fausto, Iva Zanicchi ha affrontato la difficile decisione di tornare sul palco. Il concerto nei pressi di Pescara è stato il suo primo, ma l’artista ha ammesso che è stato il “peggiore della sua vita”. Nonostante il supporto affettuoso del pubblico, la mancanza di Fausto pesava su ogni nota. Le canzoni che un tempo cantavano insieme ora portano con sé un carico emotivo difficile da sostenere per Iva.

Le canzoni preferite di Fausto, “La notte dell’addio” e “Un uomo senza tempo”, sarebbero state troppo dolorose da interpretare, poiché evocano ricordi intensi e lacrime. “Ogni volta che le cantavo, lui piangeva”, condivide Iva, rivelando la profondità del loro legame.

Un futuro che non ha potuto realizzarsi

In un momento di rivelazione, Iva ha condiviso un sogno che non si è mai realizzato: la possibilità di sposarsi con Fausto. Sebbene non si siano mai uniti in matrimonio, recentemente avevano iniziato a parlarne. “Avrei voluto indossare un abito bianco, celebrare il nostro amore davanti a Dio. Sapevamo che il nostro amore era puro e vero.” Questo desiderio non esaudito ora diventa una dolce memoria, un “perdono” che Iva concede alla vita per l’amore che ha provato.

Concludendo il ricordo di Fausto Pinna, Iva Zanicchi esprime la sua speranza di rincontrarlo in un’altra dimensione, un amore che continua a vivere nei suoi sogni e nei suoi cuori. “Aspettami, Pippi”, conclude la cantante, con la fermezza di chi sa che l’amore vero perdura oltre la vita.