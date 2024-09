Ivan Juric: la concentrazione sulla Roma e l’attesa per l’esordio europeo contro l’Athletic

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

In vista della sfida internazionale contro l’Athletic Club, Ivan Juric, allenatore della Roma, ha condiviso i suoi pensieri e le sue priorità, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra e della preparazione. Con una concentrazione totale sulle partite e sull’evoluzione della squadra, Juric si prepara a vivere il suo primo match da allenatore in campo europeo, rivelando le sfide e le aspettative per il futuro.

Il focus della preparazione della Roma

L’importanza del lavoro sulle fondamenta

Ivan Juric ha dichiarato che il periodo attuale è dedicato esclusivamente alla squadra e alla preparazione delle partite. Tra gli obiettivi principali, c’è la necessità di lavorare su diversi concetti di gioco. L’allenatore ha sottolineato che, nei suoi dieci giorni a disposizione, il team deve concentrarsi sull’affinamento delle proprie strategie e sulla coesione tra i giocatori. La Roma cerca di costruire una squadra solida, capace di affrontare le sfide che l’Europa presenta.

Juric ha specificato che il suo metodo di lavoro è improntato sulla valutazione continua delle performance individuali e collettive, in modo da implementare migliorie in tempo reale. Il suo approccio non è solo orientato al risultato, ma mira a formare un gruppo affiatato, in grado di esprimere un calcio più efficace e incisivo. Durante questi giorni, il focus è sul capire quali aree necessitano di miglioramenti e come ottimizzare le risorse a disposizione.

Inoltre, Juric ha menzionato il suo desiderio di consultarsi con i giocatori, affiancandoli in questo processo di crescita. La comunicazione interna è fondamentale, premessa indispensabile per sviluppare un migliore gioco di squadra e ottenere risultati positivi. Ogni partita è vista come un’opportunità per apprendere e correggere gli errori riscontrati in precedenti match.

Dybala: un elemento chiave nella formazione

Le aspettative su Paulo Dybala

Parlando di Paolo Dybala, Juric ha confermato che l’argentino sarà schierato come titolare nella sfida contro l’Athletic. Dybala è reduce da una prestazione convincente contro l’Udinese, e l’allenatore punta a replicare quelle magic moment sul campo internazionale. Juric si è detto ottimista riguardo al recupero fisico del suo giocatore, che ha dimostrato di essere in forma e pronto a dare il massimo in una partita di grande importanza.

L’allenatore ha messo in evidenza non solo il talento di Dybala, ma anche la sua capacità di influenzare il corso della partita attraverso il suo gioco. Dybala è considerato una risorsa preziosa, capace di creare occasioni da rete e di fornire assist decisivi. La sua esperienza, soprattutto in contesti di alta competizione, è qualcosa su cui Juric intende fare affidamento.

Inoltre, per Juric, è fondamentale che Dybala continui a lavorare non solo a livello individuale, ma anche in sinergia con i compagni di squadra. La comunicazione e il dialogo, elementi imprescindibili nel calcio moderno, stanno ricevendo particolare attenzione durante la preparazione. L’allenatore ha espresso la volontà di sfruttare il potenziale di Dybala in modo da ritagliargli un ruolo da protagonista nel gioco della Roma e massimizzare la sua efficacia.

Questa attitudine proattiva di Juric viene vista come un segnale positivo per il futuro della squadra, mentre i tifosi attendono con ansia di vivere un esordio che potrebbe rivelarsi ricco di emozioni e opportunità per la Roma.