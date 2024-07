Kate Middleton: il ritorno dell’eleganza reale dopo l’annuncio della malattia

Ultimo aggiornamento il 14 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Kate Middleton ha fatto il suo ritorno in pubblico partecipando a un importante evento dopo aver reso noto di essere affetta da una malattia. La principessa del Galles si è resa presente alla finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Accompagnata dalla figlia Charlotte e dalla sorella Pippa, Kate ha partecipato all’evento, mentre il principe William è stato assente poiché impegnato in Germania a supportare l’Inghilterra nella finale contro la Spagna a Euro 2024.

L’elegante presenza di Kate a Wimbledon

Durante la premiazione, Kate Middleton ha svolto il suo ruolo tradizionale consegnando il trofeo al vincitore tra i due tennisti. In una sorpresa per molti, il giovane tennista Carlos Alcaraz ha sconfitto Novak Djokovic, portando Kate a scendere in campo per incoronare il nuovo vincitore di Wimbledon. La presenza della principessa è stata accolta con un caloroso applauso dal pubblico presente, mentre lei ha sfoggiato un radioso sorriso indossando un elegante abito viola, completato da una spilla.

Omaggio e stile regale

Secondo quanto riportato da Novella2000, l’abito viola indossato da Kate avrebbe rappresentato un omaggio all’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Inoltre, Fabulous ha sottolineato che il colore viola scelto dalla principessa è considerato una tonalità “rilassante” da indossare, conferendo ulteriore eleganza al suo stile regale durante l’evento.