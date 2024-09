La Bebe Vio Academy: Un progetto inclusivo di sport paralimpico arriva a Roma

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La Bebe Vio Academy, l’iniziativa ideata dalla celebre campionessa paralimpica Beatrice “Bebe” Vio Grandis, si espande a Roma, portando con sé un messaggio di inclusione e accessibilità nello sport. Organizzata e gestita dall’Associazione art4sport Onlus, questa nuova accademia offrirà opportunità sportive a giovani disabili e non, in un prestigioso centro della capitale.

La filosofia dell’accademia: sport per tutti

Dalla sua fondazione, la Bebe Vio Academy ha avuto come obiettivo principale quello di rendere lo sport accessibile a tutti, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche. Sostenuta dalla Sapienza Università di Roma, l’accademia nasce con la volontà di abbattere le barriere e promuovere una cultura dell’inclusione attraverso l’attività sportiva.

Secondo quanto riportato in una nota, il progetto di Roma intende replicare i successi già ottenuti nella sede di Milano. Qui, nei primi tre anni di attività, circa 180 giovani hanno partecipato con entusiasmo alle varie discipline offerte. Non solo disabili, ma anche ragazzi senza disabilità hanno avuto l’opportunità di tuffarsi nel mondo dello sport adattato, esperimentando discipline come atletica, calcio integrato, sitting volley, scherma in carrozzina e basket in carrozzina.

La filosofia alla base della Bebe Vio Academy si fonda sul concetto che lo sport possa fungere da strumento di socializzazione, crescita e divertimento per tutti. Gli allenamenti non si limitano a migliorare le capacità fisiche, ma promuovono anche l’integrazione tra giovani con e senza disabilità, favorendo relazioni significative e un ambiente positivo.

Preparativi per la stagione 2024-2025 a Roma

La stagione 2024-2025 dell’Academy di Roma prenderà il via tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2024, proseguendo fino alla fine di maggio 2025. Durante questo periodo, saranno offerti due allenamenti settimanali, creando così un regolare appuntamento per tutti i partecipanti. Le sessioni di allenamento si svolgeranno presso il Centro Sportivo SapienzaSport, una struttura dotata di ottime attrezzature per garantire un ambiente adeguato per la pratica sportiva.

La partecipazione all’Accademia è completamente gratuita, grazie al supporto costante dell’Associazione art4sport. Non solo le attività sportive saranno a costo zero, ma anche gli ausili necessari per garantire a tutti la possibilità di partecipare. Questo approccio inclusivo rappresenta un passo importante verso la creazione di un ambiente dove ogni giovane possa sentirsi accolto e valorizzato.

Per iscriversi alla Bebe Vio Academy di Roma, gli interessati possono consultare il link fornito, che offre accesso alla registrazione e ulteriori dettagli sul programma. Le informazioni complete possono anche essere ottenute visitando il sito ufficiale dell’accademia o contattando direttamente via email il team responsabile.

Il sogno di Beatrice Vio: una crescita culturale attraverso lo sport

Bebe Vio ha espresso grande entusiasmo per l’apertura di questa nuova sede a Roma, quella che definisce una “isola felice” dove ragazzi e ragazze possono condividere esperienze significative. Durante un’intervista, la campionessa ha sottolineato l’importanza del movimento paralimpico, affermando che “la crescita in questo campo richiede un forte coinvolgimento delle nuove generazioni.” Le testimonianze di ragazzi che giocano e si allenano insieme dimostrano come lo sport possa essere un veicolo di cambiamento e di apprendimento.

L’integrazione tra giovani con diverse abilità permette infatti di creare una cultura di accettazione e rispetto, mentre il divertimento e la socializzazione diventano parte della loro esperienza. Vio ha concluso il suo intervento sottolineando che “vedere i partecipanti felici durante le attività è la più grande soddisfazione,” segno di un progetto che funziona e che può davvero fare la differenza nelle vite dei giovani coinvolti.

Sovvertire stereotipi e favorire la comprensione reciproca sono, infine, i messaggi che l’Accademia di Bebe Vio intende trasmettere, non solo a Roma, ma in tutte le città d’Italia, contribuendo a costruire un futuro più inclusivo attraverso lo sport.