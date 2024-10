La Brescia-Napoli in moto d’epoca arriva ad Ariccia: appuntamento nella suggestiva Piazza di Corte

Ultimo aggiornamento il 2 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Sabato 28 settembre, la storica manifestazione “Brescia-Napoli – classica in moto d’epoca” ha visto Ariccia come una delle tappe più attese. Giunta alla sua 92° edizione, questa competizione iconica ha portato nella suggestiva Piazza di Corte un evento che unisce la bellezza dei motori d’epoca con il fascino dei paesaggi italiani.

Un’edizione a squadre per una sfida unica

A differenza delle edizioni precedenti, la Brescia-Napoli 2024 ha introdotto una nuova modalità di gara: i partecipanti competono in squadre, non come singoli. Le 22 squadre che si sono messe alla prova su motociclette storiche, datate tra il 1928 e il 1978, hanno affrontato un percorso di oltre 1000 km, con la libertà di scegliere il proprio itinerario. Durante il tragitto, hanno potuto accumulare punti attraverso controlli e fotografie, valorizzando non solo le loro abilità di guida, ma anche il legame con il territorio italiano.

L’organizzazione dell’evento è stata curata da Old4You, che ha saputo creare un connubio perfetto tra competizione e cultura.

Ariccia: una tappa significativa per la manifestazione

L’approdo ad Ariccia è stato reso possibile grazie al contributo delle Consigliere Comunali Irene Falcone e Anita Luciano, che hanno lavorato per portare questa storica manifestazione nel cuore della città. Ariccia, con il suo patrimonio storico e culturale, si è dimostrata una cornice perfetta per accogliere i partecipanti, offrendo loro una sosta immersa nel fascino delle sue vie e piazze.

Un’occasione per promuovere Ariccia e il suo territorio

La Consigliera Irene Falcone, commentando l’evento, ha evidenziato l’importanza di un’iniziativa di questo tipo per la città:

“La Brescia-Napoli – classica in moto d’epoca ha rappresentato un’opportunità straordinaria per mettere in luce la nostra città. È un evento che non solo celebra la passione per il motorismo d’epoca, ma offre anche una piattaforma per valorizzare il nostro territorio e far conoscere la sua cultura e il suo patrimonio paesaggistico. Siamo orgogliosi di aver accolto questo evento e di aver contribuito a rendere speciale questa tappa.”

La Brescia-Napoli: una gara che unisce storia e scoperta

La 92° edizione della Brescia-Napoli ha dimostrato ancora una volta come questa manifestazione non sia solo una competizione, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. I motociclisti hanno potuto vivere un’esperienza unica, esplorando l’Italia attraverso un percorso personalizzato, tra storia e tradizione, e rendendo ogni tappa un’occasione per scoprire il territorio in cui si trovavano.

Il passaggio ad Ariccia ha sottolineato l’importanza del legame tra il motorismo d’epoca e la valorizzazione culturale, dimostrando come eventi di questo tipo possano contribuire a far conoscere luoghi ricchi di storia e bellezza.