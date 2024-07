La cerimonia nuziale della coppia di youtuber Space Family

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Valentino Bisegna e Sara Di Sturco, meglio conosciuti online come Space Family, hanno celebrato il loro matrimonio il 7 luglio presso Villa Repui, in provincia di Varese. La coppia ha condiviso l’emozionante momento con amici e parenti, sicuri di aver atteso con ansia questo giorno. I loro figli, Kevin e Martino, hanno svolto un ruolo speciale durante la cerimonia portando le fedi, a bordo di una piccola auto elettrica.

Valentino Bisegna e Sara Di Sturco hanno reso ufficiale il loro legame matrimoniale con un post su Instagram in cui hanno condiviso immagini della loro giornata speciale. La coppia ha espresso la propria felicità nel diventare marito e moglie, dopo anni di convivenza e condivisione di momenti importanti. Gli influencer presenti alla cerimonia, tra cui Gabriele Vagnato e Matteo Diamante, hanno reso l’evento ancora più memorabile con la loro presenza.

Valentino Bisegna e Sara Di Sturco, giovanissimi genitori rispettivamente di 28 e 35 anni, hanno accolto con gioia l’arrivo dei loro due figli, Martino e Kevin. Martino, nato a gennaio 2022, ha oggi 10 mesi, mentre il secondo figlio è arrivato a dicembre 2022, poco dopo le festività natalizie. La Space Family, tra le coppie di youtuber più seguite e amate, condivide sulle piattaforme social la propria vita familiare con genuinità e simpatia, conquistando milioni di follower con la loro autenticità.

2. Villa Repui – È la location scelta da Valentino e Sara per celebrare il loro matrimonio. Si tratta di una residenza prestigiosa situata in provincia di Varese, probabilmente scelta per la sua bellezza e suggestione come cornice per un evento così significativo.

3. Instagram – È il social media dove Valentino e Sara hanno condiviso la notizia del loro matrimonio attraverso immagini e post che hanno emozionato i loro fan. La coppia ha costruito una forte presenza online grazie alla loro autenticità e alle vicende familiari condivise.

4. Gabriele Vagnato e Matteo Diamante – Sono due influencer che hanno partecipato al matrimonio di Valentino e Sara, contribuendo a rendere l’evento ancora più speciale con la loro presenza. La partecipazione di altri personaggi noti nell’ambito dei social media ha sicuramente arricchito la celebrazione per la coppia e i loro ospiti.

5. Martino e Kevin – Sono i due figli di Valentino e Sara, che hanno svolto un ruolo speciale durante la cerimonia nuziale. Condividere la crescita dei loro figli è uno degli elementi centrali della narrazione della Space Family, che continua a conquistare il pubblico con la sua autenticità e vicinanza.

La Space Family, con la sua genuinità e la condivisione aperta della propria vita familiare, ha conquistato il cuore di milioni di follower, diventando una delle coppie di youtuber più seguite e amate. La crescita della loro famiglia e l’unione ufficiale attraverso il matrimonio rappresentano tappe importanti nella loro narrazione online, che continua a coinvolgere e ispirare una vasta audience.