La contrada della Lupa trionfa al Palio di Siena 2023, con la vittoria di Dino Pes su Benitos

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Redazione

Il Palio di Siena, uno degli eventi più attesi e suggestivi nel panorama sportivo e culturale italiano, ha vissuto un momento di grande emozione e competizione. La contrada della Lupa, affiancata dal talentuoso fantino Dino Pes, ha ottenuto una vittoria storica questa sera, durante la corsa dedicata alla Madonna Assunta, che si è svolta dopo un rinvio a causa di condizioni meteorologiche avverse. Questo trionfo non è solo una vittoria in una gara, ma rappresenta un’importante riconquista per la contrada e per il fantino.

Il contesto del Palio di Siena

Storia e tradizione

Il Palio di Siena è un evento tradizionale che si tiene due volte l’anno, in luglio e agosto, nella storica piazza del Campo. La competizione risale al Medioevo ed è caratterizzata da un’intensa rivalità tra le contrade di Siena, che rappresentano diverse zone della città. Ogni contrada ha un proprio simbolo, colori e storia, rendendo il Palio un evento carico di significato culturale e storico. La corsa del 16 agosto, dedicata alla Madonna Assunta, è particolarmente significativa per i cittadini sienesi, che affollano le strade per sostenere i loro rappresentanti.

Il rinvio della corsa

Quest’anno, la corsa ha subito un rinvio a causa di un temporale che ha colpito la città. La decisione di posticipare l’evento ha generato attesa e trepidazione tra i fan, i turisti e gli stessi partecipanti. Anche se il maltempo ha creato gravi disagi, la giornata di gara ha regalato un clima di festa e adrenalina, culminando in una corsa memorabile che ha incantato il pubblico.

La vittoria della contrada della Lupa

La corsa e l’andamento

La contrada della Lupa, guidata dal fantino Dino Pes, ha dimostrato una superiorità indiscutibile durante la corsa. Sin dalla partenza, “Benitos“, il cavallo di sette anni e alla prima esperienza al Palio, ha preso il comando. La corsa si è svolta su tre giri della storica piazza del Campo, durante i quali la Lupa ha mantenuto il primo posto, resistendo agli attacchi delle contrade avversarie come Selva, Oca e Chiocciola. Ogni tentativo di sorpasso è andato a vuoto, confermando l’ottima intesa tra il fantino e il cavallo.

La concitata mossa

La mossa di partenza è stata caratterizzata da momenti di tensione e concitazione, con ben sei uscite dai canapi e due mosse false, elementi che hanno contribuito ad aumentare l’intensità dell’attesa. I partecipanti e il pubblico hanno vissuto attimi di grande emozione, rendendo la situazione sulla piazza quasi palpabile. Il mosseire, figura centrale nella gestione della gara, ha dovuto esercitare un controllo rigoroso per garantire il regolare svolgimento della corsa.

Il successo di Dino Pes

Il ritorno e la storicità della vittoria

Dino Pes, soprannominato Velluto, ha segnato un’importante svolta nella sua carriera con questa vittoria. Originario di Silanus, in provincia di Nuoro, Pes non correva a Siena da ben sette anni. Questa prima vittoria al Palio rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un momento di orgoglio per il suo paese e per la contrada della Lupa. Il cavallo Benitos, con le sue prestazioni straordinarie, ha dimostrato di essere un compagno fidato nel raggiungimento di questo obiettivo.

Significato di una vittoria

La celebrazione della vittoria si è subito diffusa tra i membri della contrada e i sostenitori, evidenziando il forte senso di comunità e appartenenza che caratterizza il Palio di Siena. Ogni vittoria, specie quella di una contrada che attendeva un successo da ben nove anni, assume un’importanza simbolica per i suoi appartenenti e per la cultura senese nel suo complesso.

La corsa di oggi ha, dunque, rappresentato un momento cruciale non solo per la contrada della Lupa e per il fantino Dino Pes, ma per l’intera città di Siena, la quale continua a mantenere viva la sua tradizione secolare attraverso eventi che uniscono competizione, cultura e passione.