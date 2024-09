La Cynthialbalonga trova il primo successo stagionale battendo l’Atletico Uri

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Giordana Bellante

markdown

La Cynthialbalonga registra una fondamentale vittoria nella terza giornata di campionato, superando l’Atletico Uri con un punteggio di 2-1. Questo successo assume un’importanza particolare per la formazione allenata da mister Pino Ferazzoli, che si era trovata in difficoltà nelle precedenti due gare. Un match non privo di tensione, caratterizzato da alcune decisioni arbitrali controverse, ma che ha visto la squadra castellana dimostrare determinazione e voglia di rivalsa.

Una vittoria fondamentale per la compagine castellana

Il racconto della partita

La Cynthialbalonga ha avviato la partita con un approccio decisivo, riuscendo a sbloccare immediatamente il punteggio con un gol di Ingretolli, prima che un infortunio lo costringesse a lasciare il campo. Nonostante il pareggio dell’Atletico Uri, la squadra di Ferazzoli ha mantenuto il controllo e ha continuato a creare opportunità di rete, evidenziando una crescita significativa rispetto alle prestazioni precedenti. Il secondo gol, che ha permesso di riportarsi in vantaggio, è arrivato da un colpo di testa di Rinaldini, in una fase della partita nella quale la Cynthialbalonga stava esercitando una pressione costante.

Tuttavia, nel finale della gara, la situazione si è complicata con l’espulsione di Rinaldini e successivamente di Bensaja, con la squadra costretta a giocare in inferiorità numerica. Nonostante le avversità, la Cynthialbalonga ha mostrato una grande resilienza, riuscendo a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio dell’arbitro.

Le parole di Luca Manca

Luca Manca, centrocampista della Cynthialbalonga, ha commentato la vittoria sottolineando l’importanza di questo successo dopo un inizio di stagione difficile: “Una vittoria che ci voleva dopo due sconfitte. Abbiamo approcciato la partita nel modo giusto.” Ha poi aggiunto che la squadra ha lavorato intensamente sulle palle inattive, situazione che ha portato al gol di Ingretolli. Manca ha anche menzionato il valore dell’Atletico Uri come avversario ed il fatto che il successo può rappresentare una svolta positiva per il proseguimento della stagione.

L’importanza delle palle inattive e sguardo al futuro

Strategia di gioco della Cynthialbalonga

Uno degli aspetti salienti della gara è stato il modo in cui la Cynthialbalonga ha gestito le situazioni sui calci d’angolo, evidenziando una preparazione accurata. La squadra ha mostrato di saper sfruttare ogni occasione, un aspetto cruciale nel calcio moderno dove le palle inattive possono fare la differenza. Luca Manca ha sottolineato: “Ci lavoriamo tanto e proviamo a sfruttare queste situazioni che sono davvero importanti nel calcio moderno.”

Le strategie di gioco di mister Ferazzoli si sono rivelate efficaci, con calciatori ben disposti e pronti a sfruttare qualsiasi opportunità. Anche se l’assenza di Rinaldini e Bensaja per squalifica potrebbe presentare sfide, la Cynthialbalonga si presenta come una squadra coesa, in grado di affrontare le difficoltà mantenendo un approccio ottimista.

La prossima sfida contro la Gelbison

Nel prossimo turno, la Cynthialbalonga affronterà la Gelbison, una delle squadre ben conosciute dal tecnico Ferazzoli. Riguardo a questa sfida, Manca ha dichiarato: “Sono una buonissima squadra, ma andiamo lì per giocarcela.” Questo atteggiamento dimostra la volontà della squadra di combattere in ogni partita, nonostante le assenze pesanti. L’unità del gruppo e la capacità di reperire sostituti all’altezza saranno cruciali anche per il match successivo.

L’approccio di mister Ferazzoli e l’armonia del gruppo

Stima e collaborazione tra mister e giocatori

Manca ha anche elogiato il lavoro di mister Ferazzoli, evidenziando come la sua preparazione tattica e la sua leadership stiano contribuendo alla crescita della squadra: “Non avevo mai lavorato con lui, mi piace come prepara le partite.” La stima reciproca è fondamentale per creare un ambiente di squadra coeso e motivato, aspetto essenziale per affrontare le sfide di un campionato competitivo.

Anche se Manca non è ancora riuscito a segnare in questa stagione, ha chiaramente espresso il suo obiettivo principale: contribuire al successo collettivo piuttosto che solo ai propri risultati personali. Questo spirito di squadra è un indicatore positivo per il futuro della Cynthialbalonga, che punta a costruire una stagione di successi.