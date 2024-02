La dolorosa fine della storia d’amore di Lupita Nyong’o con Selema Masekela

L’intervista di Lupita Nyong’o a Porter Magazine

Lupita Nyong’o, celebre attrice premio Oscar per il film “12 anni schiavo”, ha recentemente condiviso con il magazine Porter i dettagli della sua carriera e della sua vita personale. Dopo aver debuttato sul grande schermo, la sua relazione con Selema Masekela, noto volto televisivo americano, è diventata di dominio pubblico nel dicembre 2022. Nonostante la riservatezza che contraddistingue l’attrice, nel mese di ottobre 2023 ha deciso di rendere pubblica la fine della lunga storia d’amore per onestà verso i suoi fan. Il desiderio di non creare false illusioni sulle apparenze ha spinto Lupita a condividere il dolore e lo strazio che ha vissuto dopo la rottura.

L’intervista di Lupita Nyong’o: la forza nel dolore e la speranza nel futuro

Nell’intervista rilasciata al magazine Porter, Lupita Nyong’o ha confessato di aver vissuto intensamente il dolore per la fine della sua relazione con Selema Masekela dopo sette anni insieme. La decisione di condividere apertamente il suo stato emotivo sui social è stata dettata dalla volontà di essere autentica e trasparente con il pubblico. Nonostante il cuore spezzato, l’attrice si è mostrata grata per la solidarietà ricevuta dai fan e ha espresso la sua fiducia nel futuro, lasciando aperta la possibilità di innamorarsi di nuovo. Il coraggio di affrontare la realtà senza fuggire e l’accettazione del passaggio del tempo sono state le chiavi con cui Lupita ha affrontato la dolorosa separazione.

La dichiarazione pubblica di Lupita Nyong’o sulla fine della relazione

Nel mese di ottobre 2023, Lupita Nyong’o ha sorpreso i suoi fan con un annuncio sui social riguardante la fine della sua storia d’amore con Selema Masekela. Attraverso un post su Instagram, l’attrice ha condiviso con il pubblico la sua decisione di separarsi da Masekela, sottolineando la necessità di rivelare una verità personale e di allontanarsi da un rapporto basato sull’inganno. Il profondo dolore provato per la fine dell’amore è stato espresso senza mezzi termini, con la consapevolezza che il cammino verso la guarigione passa attraverso il coraggio di affrontare la realtà senza maschere. La gratitudine di sentirsi viva e la fiducia nel passaggio del tempo testimoniano la resilienza di Lupita di fronte alle sfide dell’amore e della vita.