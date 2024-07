La fisica dell’amore: Vincenzo Schettini tra divulgazione e empatia

Ultimo aggiornamento il 14 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La presenza significativa di La fisica dell’amore su Rai 2 ha rappresentato non solo una panoramica sulla scienza, ma ha anche aperto spazi importanti per riflettere sulla fragilità dei giovani. Vincenzo Schettini, professore di fisica e divulgatore, ha portato avanti un’intensa conversazione con il pubblico durante il festival Il libro Possibile, supportato da Pirelli, sottolineando aspetti cruciali legati al suo libro ‘Ci vuole un fisico bestiale – Vi racconto i fisici più pop della storia’.

Empatia e aspirazioni dei giovani

Schettini si è soffermato sull’importanza di dialogare con i giovani, non solo rispondendo alle loro domande, ma anche accogliendo la loro fragilità con empatia. Questo approccio aperto e coinvolgente ha reso l’esperienza televisiva con Rai estremamente gratificante per il professore, che ha evidenziato l’aspirazione a far appassionare sempre di più i giovani al percorso scientifico, senza distinzioni di genere.

Un professionista poliedrico

Il professore Schettini, pur avendo una solida base accademica nella fisica, si definisce sia come divulgatore che come artista. La sua visione abbraccia tematiche che spaziano dall’energia al ruolo delle donne nelle discipline scientifiche, sottolineando l’importanza di integrare Stem come opzione lavorativa per le nuove generazioni.

Il futuro della scuola e dei giovani

Guardando al futuro, Schettini si impegna a promuovere un cambiamento gentile nella scuola, sottolineando la centralità degli insegnanti e la necessità di investire maggiormente nella valorizzazione del loro ruolo. Il professore auspica una rivoluzione che ponga l’accento sull’importanza della scuola come pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei giovani.

Sostegno e incoraggiamento

L’appoggio e gli incoraggiamenti ricevuti da giovani, genitori e colleghi rappresentano per Schettini un motore fondamentale per continuare la sua missione di trasmettere valori e conoscenze attraverso varie forme di comunicazione. Il costante supporto delle persone che condividono la sua visione di cambiamento nella scuola e nella società rappresenta un prezioso sostegno per il professore nella sua battaglia per un’istruzione migliore e più inclusiva.