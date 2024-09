La Fondazione Policlinico Gemelli presenta il nuovo consiglio di amministrazione con Daniele Franco

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

La Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs ha ufficializzato il nuovo consiglio di amministrazione, guidato dal presidente Daniele Franco. L’ex ministro dell’Economia e figura di spicco nel mondo economico e bancario italiano, Franco subentra all’avvocato Carlo Fratta Pasini, al termine del mandato. Questa transizione rappresenta un passaggio significativo nella governance di un’istituzione sanitaria riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Daniele Franco: nuovo presidente della Fondazione

Chi è Daniele Franco

Daniele Franco, classe 1952, è un economista di grande esperienza con una carriera professionale che si estende attraverso importanti ruoli istituzionali. Dopo aver ricoperto la carica di Ragioniere generale dello Stato, è stato nominato direttore generale della Banca d’Italia. La sua esperienza culmina con il ruolo di Ministro dell’Economia nel governo guidato da Mario Draghi, dove ha gestito questioni cruciali per l’economia del Paese, soprattutto in un periodo di crisi sanitaria ed economica.

La scelta di Franco come presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Policlinico Gemelli è vista come una mossa strategica per garantire un management capace di affrontare le sfide presenti nel settore sanitario, un ambito in continua evoluzione. La sua competenza, comunicativa e leadership saranno risorse preziose per il futuro della Fondazione.

Le parole della rettrice

Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica e della Fondazione, ha espresso il suo entusiasmo per la nomina di Franco, sottolineando l’importanza di questa nuova leadership. Ha affermato: “Ringrazio e auguro buon lavoro al dottor Daniele Franco, che ha accettato con generosità ed entusiasmo l’incarico di presidente.” Inoltre, Beccalli ha elogiato l’operato del consiglio di amministrazione uscente, evidenziando l’equilibrio e la professionalità dimostrati nel corso del loro mandato.

Questo gesto di riconoscimento non solo riflette il rispetto per il lavoro svolto dall’avvocato Fratta Pasini, ma sottolinea anche l’importanza di una governance efficace in un’istituzione di tale rilevanza.

La Fondazione Policlinico Gemelli: un polo di eccellenza

Origini e missione della Fondazione

La Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs è una realtà costituita nel 2015 da Università Cattolica e Istituto Toniolo, con l’obiettivo di unire le competenze del mondo accademico con il settore sanitario. È registrata come fondazione privata e no profit e il suo consiglio di amministrazione è composto da 11 membri nominati in base allo statuto, rimanendo in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio del 2027.

La missione della Fondazione si basa sulla volontà di coniugare sostenibilità economica e qualità nell’assistenza sanitaria, ponendo particolare attenzione ai più svantaggiati. Questa impostazione è fondamentale per mantenere il suo status di eccellenza nella sanità italiana, riconosciuta anche in ambito internazionale.

Un’importante realtà per la sanità nazionale

Il Policlinico Gemelli è considerato uno dei principali riferimenti per la sanità in Italia. Negli ultimi anni, è stato costantemente classificato tra i migliori ospedali del Paese e ha ottenuto risultati ritenuti prestigiosi nei ranking internazionali. Questa posizione è il frutto di un’integrazione efficace tra attività clinica, ricerca e formazione, rappresentando un modello in cui il legame tra università e sanità diventa cruciale per il progresso delle cure e per l’innovazione medica.

La rettrice Beccalli ha rimarcato come la nuova governance sarà in grado di avvalersi della dedizione dell’intera comunità del Gemelli, che è sempre supportata dall’Ateneo, garantendo così continuità e innovazione nel servizio al pubblico.

Nuova composizione del consiglio di amministrazione

I membri designati

Il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Policlinico Gemelli, presieduto da Daniele Franco, è composto da professionisti di alto profilo, ciascuno con competenze specifiche che contribuiranno alla governance dell’istituzione. Tra i membri troviamo:

Massimo Antonelli: professor e figura di riferimento nel campo medico.

professor e figura di riferimento nel campo medico. Elena Beccalli: rettrice dell’Università Cattolica, che avrà un ruolo attivo nella governance.

rettrice dell’Università Cattolica, che avrà un ruolo attivo nella governance. Guido Carpani: con esperienza nell’ambito della sanità.

con esperienza nell’ambito della sanità. Giuseppe Fioroni: professore e vicepresidente dell’Istituto Toniolo, con un ruolo di supporto significativo.

professore e vicepresidente dell’Istituto Toniolo, con un ruolo di supporto significativo. Giuseppe Fontana, Antonio Gasbarrini, Claudio Giuliodori, Salvatore Nastasi, Maria Rosa Russo e Giampaolo Tortora: ognuno di loro porta competenze fondamentali che si estendono dalla clinica alla gestione amministrativa.

Compiti e obiettivi futuri del cda

I membri del nuovo consiglio hanno il compito fondamentale di garantire la continuità delle attività sanitarie e di ricerca del Policlinico Gemelli, coordinandosi attivamente con le iniziative universitarie dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Questo legame tra il mondo accademico e la pratica clinica non solo facilita l’innovazione nella cura dei pazienti, ma fa anche sì che la fondazione possa mantenerne la reputazione di eccellenza in un settore in rapida evoluzione.

Il nuovo cda dovrà affrontare sfide importanti, sia sul piano economico che operativo, per continuare a garantire un servizio sanitario di qualità e accessibile, difendendo i principi che hanno guidato la Fondazione sin dalla sua creazione.