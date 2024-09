La lvpa frascati affida il futuro dei portieri ad Antonio Lepori: una nuova era di sport e passione

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Redazione

La lvpa frascati si appresta a intraprendere una stagione di crescita e innovazione grazie all’arrivo del nuovo preparatore dei portieri, Antonio Lepori. Con un’esperienza pluridecennale nel mondo del calcio, Lepori ha già iniziato a lavorare con le squadre senior e le formazioni giovanili del club tuscolano, puntando a sviluppare un settore importante e strategico. Scopriamo insieme come il suo arrivo possa influenzare il futuro del club.

Un professionista di esperienza al servizio della lvpa frascati

Antonio Lepori e la sua carriera

Antonio Lepori, ex responsabile dell’area portieri della Lodigiani, porta con sé oltre trent’anni di esperienza nel calcio professionistico nostrano. La sua carriera di atleta l’ha visto calcare i campi di importanti squadre come Siena e Perugia, nonché nel calcio a 5. Questa vasta esperienza lo ha reso un riferimento nel settore, in grado di riconoscere e valorizzare il talento emergente. Il suo approdo alla lvpa frascati rappresenta non solo una nuova sfida, ma anche un’opportunità per contribuire attivamente alla crescita delle giovani promesse calcistiche.

L’incontro con la dirigenza

Lepori ha costruito un legame professionale con il direttore generale Tonino D’Auria, con il quale ha già avuto collaborazioni proficue in precedenza. È stato proprio D’Auria a presentargli l’opportunità di lavorare con la lvpa frascati, un club che si distingue per la sua organizzazione e pulizia gestionale. Lepori ha espresso la sua soddisfazione per l’ambiente prospettato dal neo presidente Giammarco Raparelli, il quale sta mostrando un forte impegno verso lo sviluppo della società.

Il lavoro con le squadre: un progetto ambizioso

Focus sulla prima squadra e le giovanili

Uno degli obiettivi principali di Lepori è quello di preparare al meglio i portieri della prima squadra maschile, che stanno già affrontando le gare ufficiali. Lavorando a stretto contatto con atleti come Do Stefano e Bisconti, ha avviato le sedute di allenamento già dalla fine di luglio, ben prima dell’inizio della preparazione ufficiale. Do Stefano, un portiere esperto con un passato di successi, e Bisconti, un giovane di talento, rappresentano due pilastri fondamentali per la stagione. Il gruppo si sta ampliando con l’innesto di Tomassini, un altro promettente estremo difensore.

Sviluppo delle categorie giovanili

La preparazione non si limita alla prima squadra, ma si estende anche alle formazioni Under 19 e Under 18. Lepori ha evidenziato la presenza di giovani estremi difensori di grande capacità, pronti a ricevere i benefici di un lavoro mirato e specifico. Anche nel settore femminile, nonostante Lepori abbia incontrato solo una delle portiere dell’Eccellenza, c’è una forte attesa per la formazione di un gruppo competitivo e affiatato.

Investire nel futuro con la scuola calcio

Sedute specifiche per i piccoli portieri

Un altro aspetto cruciale dell’approccio di Lepori riguarderà il settore giovanile, in particolare la Scuola calcio. Con l’obiettivo di trasmettere passione e tecniche specifiche ai giovani atleti, sono state organizzate sedute settimanali dedicate esclusivamente ai portieri. Questi momenti di allenamento non solo mirano a migliorare le loro capacità tecniche, ma anche a far crescere l’amore per un ruolo tanto particolare e affascinante.

Trasmettere la passione per il ruolo

Lepori è consapevole dell’importanza di creare una connessione emotiva con i bambini, affinché possano sviluppare entusiasmo e dedizione per il portiere. Lavorando con i più giovani, il preparatore intende formare non solo atleti competenti, ma anche persone che apprezzano il valore del lavoro di squadra e la disciplina sportiva.

Con questo focus su preparazione e crescita, la lvpa frascati sembra sulla buona strada per diventare un punto di riferimento per giovani talenti, grazie all’esperienza e alla passione di Antonio Lepori.