La magia delle 101 Popcards di Silvia Sperandio in mostra a Segrate: arte e narrazione dal 13 al 28 settembre 2024

L’arte continua a sorprendere e a coinvolgere attraverso nuove forme espressive. Dopo le precedenti esposizioni a Milano e in Piemonte, l’attesissima mostra delle 101 Popcards di Silvia Sperandio si prepara a far tappa al Centro Culturale “Giuseppe Verdi” di Segrate. Dal 13 al 28 settembre 2024, le opere in cartolina dell’artista veneziana offriranno un’esperienza unica, raccontando storie di vita, di persone e di ambienti attraverso un linguaggio visivo innovativo.

La mostra: dettagli e orari

Date e location

La mostra delle 101 Popcards di Silvia Sperandio si svolgerà nella Sala polifunzionale del Centro Culturale Giuseppe Verdi, situato in via XXV Aprile, a Segrate, alle porte di Milano. L’inaugurazione, fissata per venerdì 13 settembre 2024 alle ore 18:00, promette di essere un evento memorabile, arricchito da performance artistiche e interazioni con esperti del settore.

Ingresso e orari di apertura

L’ingresso all’esposizione sarà completamente gratuito, permettendo a tutti di fruire di questa esperienza artistica. Durante il periodo della mostra, che si estenderà fino al 28 settembre 2024, il Centro sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Segrate: www.comune.segrate.mi.it.

L’arte di Silvia Sperandio: tra collage e narrazione visiva

La tecnica artistica

Le opere di Silvia Sperandio, create con scritte, ritagli di giornali, tempere e pigmenti, si presentano come veri e propri collage evocativi. Queste Popcards racchiudono una narrazione che abbraccia tematiche universali, spaziando da relazioni umane a esperienze di vita quotidiana, passando per rappresentazioni di città vibranti. La Critica d’arte Francesca Agostinelli descrive il lavoro di Sperandio come un “gioco avvincente” che oscilla tra le avanguardie storiche come FLUXUS e DADA, dando vita a un messaggio artistico che invita lo spettatore a partecipare attivamente.

Significato e impatto

Ogni opera diventa così un “diario segreto” che offre uno spaccato della vita e delle emozioni dell’autrice, come afferma Florence Lynch, gallerista newyorkese e docente alla Columbia University. Sperandio ha saputo catturare l’attenzione di critici e appassionati, creando un corpus di lavori in grado di instaurare un dialogo intimo e personale con il pubblico. La scelta del formato cartolina risulta particolarmente efficace, poiché consente di rievocare ricordi e sentimenti, rendendo ogni opera un messaggio che invita alla riflessione e all’immaginazione.

Chi è Silvia Sperandio: un talento in continua evoluzione

Background e formazione

Silvia Sperandio è una figura eclettica nel panorama dell’arte contemporanea. Originaria di Venezia, ha conseguito una laurea in Filosofia Estetica, che ha influenzato profondamente il suo approccio creativo. Come giornalista professionista ha collaborato con testate prestigiose come IL SOLE 24 ORE e IL CORRIERE DELLA SERA, contribuendo a importanti dibattiti su salute e arte.

Carriera e riconoscimenti

Negli ultimi trent’anni, Sperandio ha dedicato la sua passione all’arte, realizzando opere che esprimono una profonda connessione con il mondo. Nel 2023, ha deciso di esporre per la prima volta le sue Popcards in mostre personali, cogliendo l’opportunità di condividere il suo universo artistico con un pubblico più vasto. Attualmente, partecipa anche alla collettiva “Caro Alberto”, a Recanati, dedicata all’artista ALBERTO GARUTTI, dimostrando una crescente affermazione nel panorama artistico nazionale.

Eventi speciali durante l’inaugurazione

Performance artistiche

In occasione dell’inaugurazione, l’attrice Elda Olivieri interpreterà pezzi ispirati alle Popcards di Sperandio, arricchendo ancora di più l’atmosfera artistica e coinvolgente dell’evento. Questa fusione tra arte visiva e performativa contribuirà a rendere la mostra un’esperienza multisensoriale, capace di colpire il cuore e la mente dei visitatori.

Ospiti e comunicazioni

L’evento vedrà anche la partecipazione di critici del calibro di Francesca Agostinelli e Florence Lynch, che interverranno in collegamento video per approfondire il lavoro di Sperandio e il significato delle sue opere. La sinergia tra diversi esperti garantirà al pubblico un’esperienza ricca e informativa, sottolineando l’importanza di questo nuovo percorso artistico.

Con un ricco programma e opere che parlano al cuore di chi le osserva, l’esposizione delle 101 Popcards di Silvia Sperandio si preannuncia come un evento imperdibile nel circuito culturale del mese di settembre.