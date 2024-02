La nuova settimana di ‘VivaRai2!’: Avventure e scandali sul palcoscenico

Nel backstage della follia televisiva: Fabrizio Biggio, protagonista indiscusso

Nella nuova settimana di ‘VivaRai2!’, Fiorello e il suo entourage, tra cui Biggio, Casciari e tutto il cast, danno il via con energia allo show. Non poteva mancare, in questa atmosfera elettrizzante, la riflessione su quanto accaduto durante il sabato precedente con Fabrizio Biggio nel ruolo di presentatore di ‘Una Voce per San Marino’. Fiorello non risparmia critiche: “Nella mia personale classifica televisiva, il ballo del qua qua di John Travolta è addirittura penultimo“. La sua ironia si sprigiona attraverso titoli di quotidiani fasulli, con San Marino che annuncia un referendum per passare alla monarchia dopo l’esibizione di Biggio.

I riflettori si spostano sul vincitore della serata, i Megara, lasciando Loredana Bertè al secondo posto. Ma Fiorello non perde occasione per ironizzare su Biggio: “Chi sono questi scheletri? È tutta colpa tua, Biggio! A San Marino c’è il museo della tortura più importante del mondo e ti hanno chiesto come testimonial“. Le polemiche non si placano nemmeno dopo lo show, con l’annuncio che il cachet di Biggio è stato devoluto in beneficenza agli spettatori presenti. Persino il presidente Mattarella ha inviato delle scuse ufficiali agli esponenti di San Marino. Biggio, infine, viene portato via dalla polizia bendato per non vedere la via del ritorno, in una scena dagli echi cinematografici.