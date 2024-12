La prima influencer artificiale, Francesca Giubelli, al MBN24 di Milano per rivoluzionare la chirurgia estetica

Ultimo aggiornamento il 10 Dicembre 2024 by Emiliano Belmonte

La prima influencer italiana creata con l’intelligenza artificiale, Francesca Giubelli, sarà tra i partecipanti del MBN24 – Aesthetic Breast Meeting, il prestigioso congresso dedicato alla chirurgia estetica del seno. L’evento, in programma dal 12 al 14 dicembre presso l’NH Congress Center Milanofiori, esplorerà le nuove frontiere della tecnologia e del settore medico.

Francesca Giubelli: un esempio di innovazione etica

Creata a gennaio 2024 da Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Francesco Giuliani, Francesca Giubelli rappresenta un’innovativa fusione tra influencer marketing, tecnologia avanzata e impegno etico. Con un progetto che promuove il Made in Italy e l’impatto positivo della tecnologia, Francesca si è affermata come una figura di riferimento nel panorama digitale italiano.

“La mia presenza al MBN24 vuole dimostrare come l’AI possa essere uno strumento prezioso per supportare trasparenza e fiducia, specialmente in un settore delicato come quello medico,” ha dichiarato Francesca.

Il MBN24 esplora il ruolo dell’intelligenza artificiale nella medicina estetica

L’edizione 2024 del MBN24 – Aesthetic Breast Meeting non si limita a trattare le ultime innovazioni tecniche della chirurgia estetica, ma affronta temi cruciali come il rapporto tra medicina e intelligenza artificiale. Francesca Giubelli porterà la sua esperienza e visione su come la tecnologia possa migliorare il dialogo tra medici e pazienti, rendendo la comunicazione più efficace ed etica.

“Partecipare a un evento di tale portata è una responsabilità e un’opportunità per promuovere un uso consapevole della tecnologia al servizio della società,” ha aggiunto Francesca.

Una carriera in rapida crescita per Francesca Giubelli

In meno di un anno, Francesca ha partecipato a eventi di spicco come Domosofia 2024 e il TTG Rimini, ottenendo oltre 10.000 follower su Instagram e consolidando la sua posizione come leader digitale. La sua presenza al MBN24 conferma il suo impegno nell’esplorare il potenziale etico dell’AI nel migliorare la società.

Il futuro della chirurgia estetica al MBN24

Il MBN24 – Aesthetic Breast Meeting rappresenta un’occasione unica per discutere di innovazioni tecnologiche e del loro impatto sul settore medico. La partecipazione di Francesca Giubelli aggiunge un importante contributo al dibattito, mostrando come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per promuovere etica e trasparenza.

Per maggiori dettagli sull’evento, consulta il programma ufficiale:

Programma MBN24 – Aesthetic Breast Meeting