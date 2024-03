La relazione tra Joe Jonas e Stormi Bree: tra conferme social e voci di divorzio

La presunta relazione confermata sui social

Joe Jonas e Stormi Bree sono diventati oggetto di pettegolezzi e speculazioni dopo aver condiviso sui loro profili social video e storie che li ritraevano insieme in un giro in barca nello stesso posto, il porto di Sidney. Questi dettagli sembrano confermare l’ipotesi di una relazione tra il cantante e la modella, alimentando ulteriormente i rumor su un presunto legame romantico tra i due.

I passi avanti nella presunta storia d’amore

Prima del misterioso giro in barca, Joe Jonas e Stormi Bree sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, aggiungendo ulteriore combustibile alle voci sulla loro presunta relazione. Dai paparazzi in Messico fino a un ristorante italiano ad Aspen, in Colorado, la coppia sembra aver passato del tempo insieme in varie location esclusive. Nel frattempo, la vita sentimentale di Sophie Turner sembra seguire un percorso diverso, con l’attrice legata a Peregrine Pearson, un aristocratico britannico di 29 anni reduce da una recente rottura con Maria Olympia di Grecia. La vicenda si complica ulteriormente con l’ombra del divorzio di Joe Jonas da Turner, che sembra ancora proiettare influenze sulla sua vita amorosa attuale.