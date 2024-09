La Roma chiude il calciomercato con l’ingaggio di Mario Hermoso: un difensore di esperienza fino al 2027

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’AS Roma ha ufficializzato un colpo significativo sul mercato degli svincolati, assicurandosi le prestazioni del difensore spagnolo Mario Hermoso. Il calciatore, senza contratto dopo la sua avventura con l’Atletico Madrid, ha firmato un accordo che lo lega al club giallorosso fino al 2027, con la possibilità di rescindere il contratto dopo due anni grazie a una clausola. Questo affare rappresenta un’importante strategia del club capitolino per rinforzare la difesa, cercando di integrare talento e solidità in un reparto che ha necessitato di nuove forze.

Il comunicato ufficiale della Roma

L’AS Roma ha reso noto l’arrivo di Mario Hermoso attraverso un comunicato ufficiale. Nel testo si evidenzia che il difensore mancino, classe 1995, è un calciatore con un bagaglio di esperienze che supera le 300 presenze professionistiche, sia nel ruolo di centrale che come terzino sinistro. La carriera di Hermoso è iniziata nel settore giovanile del REAL MADRID, dove ha affilato le sue abilità, prima di proseguire la sua avventura calcistica nel Real Valladolid e nell’Espanyol. È con l’Atletico Madrid, però, che ha raggiunto l’apice della sua carriera, vincendo il titolo di Liga nella stagione 2020-21 e partecipando a competizioni europee come la Champions League.

La nota del club giallorosso sottolinea l’importanza storica dell’ingaggio di Hermoso, dato che diventa il diciottesimo giocatore spagnolo a vestire la maglia della Roma in prima squadra. Questa scelta di mercato testimonia l’intenzione della società di continuare a puntare su calciatori di talento provenienti dalla Spagna, contribuendo a creare una rosa sempre più competitiva.

Le esperienze di Mario Hermoso: un percorso ricco di successi

Mario Hermoso porta con sé un’esperienza consolidata, che si rivela fondamentale per la Roma. Cresciuto nel vivaio del REAL MADRID, ha dovuto attendere il suo momento giusto per esprimere il suo potenziale, completando successivamente una carriera che lo ha visto maturare tra le fila di club non solo spagnoli ma anche di prestigio. Dopo la sua crescita nell’accademia del Real, il passaggio al Real Valladolid lo ha messo al centro dell’attenzione, in particolare grazie a prestazioni convincenti che hanno attirato l’interesse di squadre più blasonate.

Con l’Espanyol è riuscito a ritagliarsi un ruolo di protagonista, culminando nella chiamata dell’Atletico Madrid. Qui, sotto la guida di Diego Simeone, ha affinato le sue doti difensive e il suo senso tattico. Durante i cinque anni trascorsi in Madrid, Hermoso ha imparato dai migliori e ha partecipato a incontri di elevato livello, sia in campionato che sul piano europeo. La vittoria della Liga ha rappresentato uno dei pinnacoli della sua carriera, un traguardo che lo ha reso consapevole del valore di una squadra unita e ben strutturata.

Un futuro promettente con la maglia della Roma

La scelta di Mario Hermoso di indossare la maglia numero 22 per la Roma è emblematico del suo desiderio di integrarsi nel gruppo e contribuire al progetto giallorosso. L’arrivo del giocatore spagnolo testimonia le ambizioni del club di competere ai massimi livelli, sia in Serie A che in Europa. Le sue qualità, unite alla sua esperienza, lo rendono un innesto prezioso in un team che mira a migliorare la sua solidità difensiva.

Il fatto che Hermoso possa liberarsi dopo due anni attraverso una clausola rescissoria evidenzia una strategia intelligente, permettendo al club di avere flessibilità economica e gestionale. Sarà interessante osservare come il difensore si adatterà al nuovo ambiente e quale impatto avrà sulle prestazioni della squadra, in una stagione che si preannuncia intensa.

Dando il benvenuto a Mario Hermoso, la Roma si prepara a una nuova avventura, mentre il calciatore è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, ricco di sfide e opportunità nel cuore della capitale italiana.