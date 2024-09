La Roma si prepara al debutto in Europa League con il nuovo allenatore Juric

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La AS Roma sta affrontando un periodo di transizione dopo l’avvicendamento sulla panchina, con l’arrivo di Ivan Juric in sostituzione di Daniele De Rossi. In vista del debutto in Europa League, i giallorossi intensificano gli allenamenti e preparano la sfida contro l’Athletic Bilbao, una competizione che può riservare tante opportunità ai colori romanisti e un test importante per l’allenatore e la squadra. L’incontro è fissato per giovedì 26 settembre alle ore 21 presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Il cambio di rotta della Roma

L’arrivo di Juric

L’AS Roma, dopo un inizio di stagione altalenante, ha deciso di dare una svolta al proprio cammino con l’ingresso di Ivan Juric in panchina. L’allenatore, noto per la sua capacità di motivare i giocatori e applicare schemi tattici efficaci, ha portato un’energia nuova nel club, che ha bisogno di rinnovamento e di una visione strategica chiara. Juric ha un passato significativo nel calcio italiano, avendo allenato squadre come il Genoa e il Verona, dove ha dimostrato di saper amalgamare giovani talenti e giocatori esperti.

L’era De Rossi

La scelta di esonerare De Rossi non è stata facile; l’ex calciatore giallorosso era ben visto dal pubblico e dai tifosi, grazie alla sua storia con la squadra. Tuttavia, i risultati non soddisfacenti e la necessità di un cambiamento hanno portato alla decisione di puntare su un nuovo progetto. Juric ha già comunicato alla squadra l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di non abbassare il ritmo, soprattutto in momenti di difficoltà, sottolineando la necessità di lavorare duramente per riprendere il giusto passo.

L’Udinese come test iniziale

La vittoria convincente

Nella prima uscita sotto la direzione di Juric, la Roma ha ottenuto una vittoria convincente contro l’Udinese con un punteggio di 3-0. Questa prestazione ha dato fiducia ai giocatori e ai tifosi, segnando il giusto inizio per il nuovo tecnico. La squadra ha mostrato un potenziale che deve essere sfruttato, con un gioco più fluido e deciso. Durante la partita, spiccano le abilità individuali, ma anche il lavoro di squadra è stato fondamentale per il risultato finale.

Analisi della partita

Analizzando il match contro l’Udinese, si possono notare diversi aspetti positivi. La Roma ha mostrato segni di un’ottima condizione fisica, elemento che Juric ha identificato come cruciale. L’approccio aggressivo e la disposizione in campo hanno reso difficile per gli avversari trovare spazi e, grazie a un pressing costante, la Roma ha potuto recuperare il possesso palla mantenendo il controllo della partita. Questa vittoria rappresenta un primo passo fondamentale nel percorso di costruzione della squadra affidata a Juric.

Le sfide europee all’orizzonte

L’attesa per l’incontro con l’Athletic Bilbao

Ora, l’attenzione si sposta verso il debutto stagionale in Europa League, dove la Roma si prepara ad affrontare l’Athletic Bilbao. Questa partita rappresenta non solo un’opportunità per guadagnare punti importanti nel girone, ma anche un banco di prova per Juric e il suo approccio manageriale. L’Athletic Bilbao, con una tradizione calcistica radicata e un roster di qualità, non sarà un avversario facile, e la squadra deve farsi trovare pronta.

Il significato dell’Europa League

Partecipare all’Europa League non è solo un obiettivo sportivo; è anche un’importante occasione per il club di mostrare il proprio valore sulla scena internazionale. I giallorossi desiderano fare bella figura e stabilirsi come una delle squadre competitive del continente. Con un allenatore come Juric, la Roma può sperare di risolvere le incertezze iniziali e costruire una squadra coesa e competitiva, capace di affrontare le sfide e di crescere insieme nelle diverse competizioni.

L’imminente sfida all’Olimpico rappresenta, dunque, una fase cruciale nel cammino di Juric alla Roma e per la squadra, che ambisce a raggiungere traguardi significativi sia a livello nazionale che europeo.