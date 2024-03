La scomparsa delle ragazzine di Ravenna: una vicenda ancora avvolta nel mistero

Le famiglie delle due giovanissime di 12 e 13 anni, misteriosamente sparite da Ravenna, stanno vivendo ore di apprensione e angoscia senza precedenti. Le autorità locali, in prima linea nelle indagini, sono alla ricerca di ogni minimo dettaglio che possa far luce sulla scomparsa delle ragazze.

L’indagine: un duro lavoro per i carabinieri

Le forze dell’ordine, guidate dalle Compagnie di Lugo e Ravenna e coordinate dalla Procura, stanno mettendo in atto tutte le risorse disponibili per risolvere il caso. Il prefetto Castrese de Rosa ha attivato i protocolli previsti per le persone scomparse, coinvolgendo tutte le prefetture circostanti. Le due giovani sono scomparse poco prima di recarsi a scuola ad Alfonsine, e i sospetti si concentrano sulla possibilità che abbiano pianificato la fuga, provvedendo anche a prelevare del denaro prima di dileguarsi.

La disperata ricerca del padre

Il padre di Sofia, la 13enne scomparsa insieme all’amica Michelle, è in preda alla disperazione mentre tenta di rintracciare le figlie. “Non siamo riusciti a ottenere alcuna informazione significativa. L’ultimo segnale del cellulare di mia figlia proviene da Napoli e, in un tentativo disperato, anche noi ci siamo recati qui per cercarla”, dichiara con voce piena di apprensione. I dispositivi mobili sembrano indicare che le due giovani abbiano viaggiato in treno fino a Napoli, dove Michelle aveva anche confidato a una conoscenza virtuale di volerla raggiungere. “Non sappiamo dove siano andate le ragazze dopo Napoli, si sono come dileguate nel nulla”, prosegue il padre.

Un dramma che sconvolge la comunità

L’intera comunità di Ravenna è scossa da questo dramma senza precedenti, con messaggi di sostegno e solidarietà che si diffondono sui social network. Le speranze di ritrovare al più presto le due ragazzine sono forti, ma nell’attesa l’incertezza e l’apprensione dominano le vite di chi conosce e ama le giovani scomparse. Le ricerche proseguono senza sosta, nella speranza di gettare luce su questa vicenda avvolta nel mistero.