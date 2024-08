La Strage del 2 agosto 1980: progressi nelle condanne e nuove scoperte sui responsabili

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Redazione

La Strage del 2 agosto 1980, il più grave attentato del dopoguerra italiano, continua a far discutere e a riaprire dibattiti. Con l’ergastolo confermato in appello per Paolo Bellini, avvenuto l’8 luglio 2023, la giustizia italiana sembra finalmente avviarsi verso una chiarificazione della verità processuale legata a questo episodio tragico. Anche se restano ancora due giudizi in Cassazione, i recenti sviluppi offrono nuova luce su una vicenda che ha segnato profondamente la storia italiana e sollevato interrogativi su responsabilità e coperture politiche.

Gli autori dell’attentato: chi sono e quale il loro ruolo

I membri dei NAR condannati

I responsabili dell’attentato di Bologna sono stati in gran parte identificati e condannati. Tra i protagonisti figurano i membri dei NAR , un gruppo neofascista attivo negli anni Settanta e Ottanta. I nomi di Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini si trovano al centro di questo processo di condanna. Fioravanti e Mambro, noti anche come gli ‘sposini neri’, sono stati condannati in via definitiva dal 1995, mentre Ciavardini ha ricevuto la sua condanna nel 2007. Questo consolidamento delle informazioni legate ai colpevoli ha contribuito a creare un quadro più chiaro rispetto a quanto emerso in passato.

L’inclusione di nuovi nomi

La recente sentenza ha portato alla luce anche il ruolo di Gilberto Cavallini, un complice di origini neofasciste, il quale avrebbe fornito supporto logistico all’attentato. Accanto a lui, persiste la figura di Paolo Bellini, descritto come l’ex Primula Nera di Avanguardia Nazionale e un noto criminale legato alla ‘Ndrangheta. Gli inquirenti hanno identificato Bellini come “il quinto uomo” presente in stazione il giorno della strage. Entrambi, Cavallini e Bellini, sono stati condannati in secondo grado, ma la loro situazione legale differisce: Cavallini ha già presentato ricorso alla Cassazione, mentre Bellini attende le motivazioni della sentenza.

Una difesa costante

Tutti e cinque i condannati si sono sempre dichiarati innocenti, contribuendo così a una narrazione di vittimismo che ha complicato ulteriormente il lavoro degli inquirenti. Questa posizione ha generato nuove sfide nella ricerca della verità e ha alimentato uno stato di confusione nell’opinione pubblica.

Le connessioni con la P2 e i servizi deviati

La rete eversiva

Uno degli aspetti più inquietanti emersi dal processo è il ruolo della loggia massonica P2 nel pianificare la strage. Secondo le indagini, la progettazione dell’attentato sarebbe stata orchestrata da Licio Gelli e altri esponenti chiave della galassia della destra eversiva, che sono deceduti e non possono essere giudicati. Tra questi, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi, identificati come mandanti e finanziatori dell’operazione. La Corte di Assise ha definito l’intera vicenda un “progetto politico e criminale di ampia portata” che ha trovato radici nei vertici della P2, a cui si aggiungono silenzi e omissioni di chi aveva la possibilità di fermare la strage.

Un’analisi delle complicità

Questo scenario drammatico è aggravato dalla consapevolezza che molti degli individui coinvolti nel circolo di potere e nelle operazioni di depistaggio sono oggi deceduti. Questa circostanza ha causato un ulteriore sentimento di ingiustizia tra i familiari delle vittime, ai quali è stato sottratto il diritto di vedere gli esecutori di questa strage giudicati. La Commissione ha sottolineato come molti individui avrebbero potuto evitare la strage ma non lo fecero, rivelando così un sistema di complicità ben più ampio.

I depistaggi e le responsabilità formalizzate

I depistaggi giudiziari

La questione dei depistaggi è stata centrale nelle indagini relative alla Strage di Bologna. Nel novembre del 1995, la Cassazione ha confermato le condanne di Gelli e altri, sottolineando che vi era stata una vera e propria operazione per sviare le indagini. Tra i condannati vi sono Francesco Pazienza e due ex ufficiali del Sismi, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte. Tutti questi individui sono stati accusati di avere attivamente contribuito a rendere difficile il processo di ricerca della verità.

Ultime condanne e responsabilità

Le recenti sentenze hanno ampliato lo spettro delle responsabilità, includendo anche l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, condannato per depistaggio, e Domenico Catracchia, accusato di aver fornito false informazioni al pubblico ministero. La sistematizzazione di questi nomi e responsabilità ha reso più chiara la mappa delle colpe legate alla strage, confermando l’esistenza di una rete complessa di complicità.

La ricerca della verità da parte dei familiari delle vittime

L’impegno delle famiglie

Le famiglie delle vittime hanno svolto un ruolo cruciale nella ricerca della verità e nel mantenere viva la memoria della tragedia. In un manifesto per il 44/o anniversario della strage, hanno dichiarato: “Conosciamo la verità e abbiamo le prove,” indicando un forte impegno nella lotta per la giustizia. Questo senso di determinazione è fondamentale per continuare a mettere pressione sulle istituzioni affinché non dimentichino questo drammatico capitolo della storia italiana.

La memorializzazione della strage

L’anniversario della strage non è soltanto un momento di commemorazione, ma anche un’opportunità per riflettere sulle ingiustizie e sull’importanza della memoria collettiva. Le famiglie, attraverso eventi pubblici e testimonianze, cercano di mantenere viva l’attenzione su un caso rimasto irrisolto per troppo tempo. La richiesta di giustizia non è solo per le vittime, ma per l’intera società, affinché vi sia un rinnovato impegno nella tutela della democrazia e nella lotta contro l’estremismo politico di qualsiasi forma.