Lady Diana: 25 anni dopo, le sue acconciature iconiche che continuano a ispirare il mondo dello stile

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La figura di Lady Diana Spencer rimane ancora oggi un simbolo di eleganza e innovazione nel mondo della moda. A distanza di 25 anni dalla sua tragica morte, il suo stile continua a influenzare generazioni di donne e uomini. Questo articolo esplora six delle acconciature più iconiche di Diana, risaltando curiosità e dettagli che hanno contribuito a fare di lei un riferimento nel panorama dell’hair styling contemporaneo, con consigli pratici da parte di Cosimo Mazzeo, esperto coiffeur.

Il caschetto corto di Lady Diana: frangia sfilacciata e piena

Nei suoi primi anni da fiancée del principe Carlo, Lady Diana sfoggia un look che, seppur semplice, si distingue per la sua sofisticatezza. Il caschetto medio corto, arricchito da una frangia sfilacciata, è l’acconciatura perfetta per incorniciare il suo volto giovanile e paffuto, trasmettendo freschezza e vitalità. Questo stile sporty chic divenne ancor più significante nel 1981, in occasione delle nozze reali, dove il ciuffo viene spostato di lato creando un effetto di eleganza raffinata. Un accessorio che equilibrava magnificamente le forme e le linee del suo viso.

Utilizzare un caschetto ben curato significa prestare attenzione a chiome lunghe e quadrate: tale acconciatura, infatti, può otticamente accorciare i visi più squadrati. Per ottenere risultati simili, è essenziale puntare su prodotti di styling di qualità, che forniscono una tenuta duratura e un aspetto curato, senza appesantire i capelli.

Wispy bob: il taglio simbolo degli anni ’80

Nel primo periodo degli anni ’80, il viso di Diana veniva adornato da un’acconciatura che la rese un’icona di stile, il wispy bob. Questo taglio voluminoso e mosso era caratterizzato da una struttura leggera, spazzolato all’indietro per esaltare i lineamenti delicati del suo viso. Per ricrearlo, non si può prescindere dalle tecniche di messa in piega dell’epoca, che prevedevano l’uso di casco e bigodini, strumenti che oggi possono sembrare obsoleti.

Oggi, tuttavia, la stessa versatilità e il volume di questo hairstyle possono essere ottenuti utilizzando attrezzature moderne come arricciacapelli e bigodini adesivi. La chiave di un buon styling sta nella preparazione del capello: prodotti come mousse e lozioni spray possono fare la differenza, offrendo una texture finemente ondulata e un look d’effetto.

Accessori: la passione di Lady Diana

La fedeltà di Lady Diana agli accessori ha trasformato il suo stile in un esempio da seguire per chi desidera arricchire un look. I suoi dettagli, dalla collana con le iniziali agli occhiali insoliti, dai collant audaci agli accessori per capelli, hanno creato un’armonia unica con il suo biondo cenere naturale. Durante gli anni ’80, questo colore veniva frequentemente esaltato da tecniche di colorazione come i colpi di sole, che oggi possono essere replicati con stili contemporanei come il tricotage.

Diana ha dimostrato che gli accessori giocano un ruolo fondamentale, rendendo qualsiasi acconciatura memorabile. Fiori di seta, fasce ispirate agli anni ’40 e fermagli scintillanti erano solo alcune delle scelte che la resero un’icona nel fashion mondiale, lasciando un’impronta indelebile nello stile femminile.

Il pixie cut: un simbolo di eleganza moderna

Negli anni ’90, il pixie cut divenne il look distintivo di Diana: un’acconciatura “da folletto” che rappresentava modernità e eleganza. Questo taglio è caratterizzato da linee pulite e orlature precise, rendendolo estremamente versatile e adatto a diverse forme del viso. L’interpretazione odierna del pixie si concentra non tanto sulla tecnica del taglio, quanto sulla creazione di texture morbide e luminose nel styling.

Un pixie ben realizzato può essere modellato in base ai lineamenti individuali: per i volti tondeggianti, un ciuffo importante può creare un effetto snellente, mentre una scalatura marcata è ideale per rendere più dolci i tratti squadrati. La versatilità di questa acconciatura ha fatto sì che diventasse un’opzione preferita per molte donne contemporanee.

Flipped hairstyle ed effetto wet: la riconquista della libertà

Dopo il tumulto del divorzio, Lady Diana si mostrò al pubblico con un flipped hairstyle audace, con punte all’insù e un effetto bagnato che oggi può sembrare innovativo. Questo look dimostrò il potere di liberarsi dai vincoli del passato attraverso un’acconciatura audace e fresca. Tecniche moderne come il mullet 2.0 e l’effetto wet offrono possibilità di reinterpretazione su questo stile retro.

Per ottenere un look wet, il segreto è iniziare con capelli puliti e privi di residui, mentre l’acido ialuronico o gel specifici possono donare un aspetto lucido e curato. A seconda dell’occasione, è possibile optare per un look totalmente wet o un approccio più soft, ideale per situazioni informali.

Carré corto e liscio: l’eleganza senza tempo

Negli ultimi anni della sua vita, Lady Diana apparve con un elegante carré corto e liscio con frangia alla francese, un’acconciatura che simboleggiava la sua maturità e raffinatezza. Questo taglio, pur sembrando casuale e disordinato, era in realtà frutto di un’attenta pianificazione, concepito per esaltare i dettagli del suo viso e donare equilibrio alle sue proporzioni.

Questo stile è perfetto per chiunque desideri esprimere eleganza e sicurezza. Gli hair stylist di oggi possono adattare questa acconciatura in base alle specifiche caratteristiche del viso, sottolineando la bellezza naturale senza compromettere la freschezza del look.

La memoria di Lady Diana, attraverso il suo stile e le sue acconciature, continuerà a vivere, ispirando ogni giorno nuove generazioni a esprimere la propria individualità con eleganza e creatività.