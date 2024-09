Lady Gaga e Michael Polansky: l’anello di fidanzamento svela i preparativi per le nozze a Venezia 2024

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Lady Gaga ha fatto una clamorosa apparizione alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, accompagnata dal fidanzato Michael Polansky. La cantante ha esibito per la prima volta l’anello di fidanzamento, rivelando ai fan e ai media che la coppia è pronta a compiere il passo più importante della loro relazione. Con un valore stimato di circa 500 mila euro, il prezioso anello è diventato il simbolo di un impegno che si era già insinuato nei rumor di questi ultimi mesi.

Visita trionfale alla Mostra del Cinema di Venezia

Nella giornata del 3 settembre, Lady Gaga si è presentata al festival con in mano la futura realtà della sua vita insieme a Polansky. I due, solitamente riservati per quanto concerne la loro vita privata, hanno condiviso momenti di intimità e felicità tra le luci dei flash dei fotografi, illuminando il red carpet con la loro presenza. La cantante, acclamata per il suo ruolo nel prossimo film “Joker: Folie à Deux”, ha incantato i presenti non solo con il suo talento ma anche con il fulgido anello che brillava sulla sua mano sinistra, attirando l’attenzione di chiunque fosse nei paraggi.

Il prestigioso palcoscenico del festival ha rappresentato un’occasione ideale per Lady Gaga di mostrare il suo anello di fidanzamento, il quale simboleggia un passo fondamentale nel loro viaggio amoroso. Precedentemente, era stata nei riflettori durante le Olimpiadi di Parigi 2024, dove aveva definito Polansky come “suo marito” in un incontro con il primo ministro francese, facendo aumentare ulteriormente le speculazioni.

Il brillante diamante che adornava il suo dito sinistro non solo dimostra il suo amore per Polansky, ma sta anche alimentando i rumor riguardanti la data del matrimonio, che sembra imminente.

La storia d’amore di Lady Gaga e Michael Polansky

La relazione tra Lady Gaga e Michael Polansky è cominciata nel 2020, all’inizio di un viaggio romantico che ha attirato l’attenzione del pubblico. La coppia è stata avvistata per la prima volta in pubblico durante un festeggiamento di Capodanno a Las Vegas, dove la chimica tra i due era innegabile. Poco dopo, nel corso del Super Bowl 2020, hanno confermato ufficialmente il loro legame, segnando una nuova fase nelle loro vite.

I due hanno affrontato insieme difficoltà e sfide, come il periodo di isolamento dovuto alla pandemia, vivendo a casa di Gaga. Le parole di Lady Gaga in un’intervista hanno fatto capire quanto questo legame sia profondo: “I miei cani e l’uomo che amo sono tutta la mia vita”. Dalla loro unione sono nati momenti indimenticabili, uno dei quali è stato il recente invito affettuoso ai fan di supportare la loro relazione.

Con questo nuovo capitolo della loro vita che si avvicina, il pubblico e i fan attendono con ansia notizie su una possibile data di matrimonio. I dettagli sono pochi, ma l’anello che Gaga ha indossato a Venezia è un indizio chiaro che i progetti per il futuro stanno già prendendo forma nel regno degli innamorati.