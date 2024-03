L’Allarme sul Traffico di Fentanyl in Europa

Nel corso della presentazione del ‘Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio del Fentanyl e di altri oppiacei sintetici, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha sottolineato la diffusione del traffico di Fentanyl non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa. Segnali preoccupanti giungono da Portogallo e Gran Bretagna, mentre l’intelligence italiana ha evidenziato l’interesse della ‘ndrangheta a testare il mercato per valutarne la convenienza. Una situazione allarmante che coinvolge diversi Paesi, mettendo in luce la necessità di misure preventive efficaci.

Le Mire della ‘Ndrangheta sul Mercato del Fentanyl

Il coinvolgimento della ‘ndrangheta nel traffico di Fentanyl rappresenta un’ulteriore prova dell’espansione di questo pericoloso fenomeno a livello globale. Le organizzazioni criminali sono costantemente alla ricerca di nuove opportunità per lucrare, e il mercato degli oppiacei sintetici sembra essere diventato un obiettivo ambito. La strategia della ‘ndrangheta di testare il terreno prima di un ingresso massiccio evidenzia la complessità e la pericolosità di questo mercato illecito.

La Diffusione del Fentanyl in Europa: Una Tendenza Preoccupante

I segnali di traffico di Fentanyl in Europa, con particolare riferimento a Portogallo e Gran Bretagna, pongono l’attenzione sulle dinamiche criminali che operano a livello internazionale. La presenza di oppiacei sintetici sul territorio europeo costituisce una minaccia grave per la salute pubblica, richiedendo un’azione coordinata e tempestiva da parte delle autorità competenti. Le conseguenze di un incremento del consumo di Fentanyl potrebbero essere devastanti, evidenziando la necessità di interventi mirati e incisivi.

L’Importanza della Prevenzione nel Combattere il Traffico di Fentanyl

Il ‘Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio del Fentanyl e di altri oppiacei sintetici’ si pone come strumento fondamentale nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La prevenzione riveste un ruolo chiave nel contrastare la diffusione di queste pericolose sostanze, fornendo strumenti e risorse per proteggere la salute dei cittadini. Solo attraverso un impegno congiunto e una stretta collaborazione a livello internazionale sarà possibile contrastare efficacemente il mercato del Fentanyl e garantire la sicurezza della società.