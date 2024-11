Lanuvio, presentazione del “Nuovo Fondo Piccolo Credito” della Regione Lazio il 18 novembre

Ultimo aggiornamento il 14 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Il prossimo lunedì 18 novembre alle ore 18, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale di Lanuvio, si terrà l’incontro di presentazione del Nuovo Fondo Piccolo Credito, un’iniziativa della Regione Lazio destinata a sostenere l’accesso al credito per Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), Consorzi, Reti di Imprese con soggettività giuridica e Liberi Professionisti. Questo progetto mira a facilitare il finanziamento di nuove iniziative e l’espansione delle attività d’impresa.

Un’opportunità di credito a tasso zero per le imprese

Il Nuovo Fondo Piccolo Credito permette di accedere a finanziamenti a tasso zero per un periodo di 60 mesi, con un preammortamento di 12 mesi. L’importo finanziabile varia tra 10 mila e 50 mila euro, con rimborso tramite rate mensili costanti posticipate. Questa misura è pensata per sostenere le imprese locali in diversi ambiti, tra cui il rafforzamento delle attività generali, lo sviluppo di nuovi progetti, la conquista di nuovi mercati e altre iniziative strategiche per la crescita.

L’importanza di sostenere il tessuto produttivo locale

Come sottolineano il sindaco Andrea Volpi e il vicesindaco Valeria Viglietti, l’obiettivo di questo incontro è quello di informare il tessuto produttivo locale sulle nuove opportunità di accesso al credito, aiutando le imprese a crescere e svilupparsi in un contesto economico sfidante. L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per i professionisti e le imprese del territorio di conoscere gli strumenti di supporto messi a disposizione dalla Regione.

Partecipazione dell’on. Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio

All’incontro sarà presente anche Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio, che offrirà una panoramica dettagliata del progetto e risponderà alle domande dei partecipanti. La sua partecipazione evidenzia l’importanza di questa misura nel contesto delle politiche regionali di sviluppo economico e supporto alle imprese.

Per ulteriori informazioni, le imprese e i professionisti interessati possono contattare gli uffici comunali o la Regione Lazio.