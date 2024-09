L’Arte nel Portico: in arrivo la tradizionale manifestazione culturale di settembre a Roma

Ultimo aggiornamento il 14 Settembre 2024 by Redazione

Dal 26 al 28 settembre, Roma ospiterà una delle manifestazioni culturali più attese dell’autunno: L’Arte nel Portico, che da 35 anni celebra l’arte, la musica e lo sport. Questa iniziativa si svolge nei portici di viale Ettore Franceschini e via Meuccio Ruini, oltre a largo Nino Franchellucci, via Melandri e viale Bardanzellu, e promette una ricca offerta di eventi, mostre ed esibizioni. L’evento rappresenta un’importante occasione per la comunità locale di riunirsi attorno alla cultura e alla creatività.

Organizzatori e collaborazioni

L’Arte nel Portico è organizzata dall’A.p.s. IL FORO con la preziosa collaborazione di diverse associazioni territoriali e il sostegno di Sogester, ora conosciuta come So.ge.s.ter. soc. cooperativa. Quest’anno, il patrocinio della Regione Lazio e del Municipio Roma 4 conferisce ulteriore rilievo alla manifestazione, garantendo una promozione significativa a livello locale. Tra i collaboratori si possono citare numerose imprese e attività del territorio, come Agenzia Colli Aniene, AM Technology, Bar Centrale, Casa del Gelato e molti altri, che contribuiscono attivamente alla realizzazione degli eventi.

Il coinvolgimento della comunità e delle realtà imprenditoriali locali è un elemento chiave per il successo della manifestazione. L’inclusione di diverse associazioni e sponsor consente di offrire un variegato programma di eventi, ampliando il panorama culturale e sociale dell’area. La sinergia tra enti pubblici e privati facilita anche la promozione di artisti e talenti locali, rendendo L’Arte nel Portico non solo un evento di richiamo, ma anche un’opportunità per far conoscere i protagonisti della creatività romana.

Le mostre artistiche

Uno dei principali appuntamenti della manifestazione sono le mostre espositive che si terranno sotto i portici di viale Ettore Franceschini. Durante i tre giorni dell’evento, sarà possibile ammirare opere di artisti locali di diversa estrazione e stile. Tra i partecipanti, troviamo nomi noti come Gianluca Ambrosini, Loretta Antoni, Mirella Ariuolo e molti altri; ogni artista porterà la propria visione e sensibilità, arricchendo il panorama espositivo.

Le mostre non solo celebrano l’arte visiva, ma offrono anche uno spunto per la riflessione e l’apprendimento, invitando il pubblico a confrontarsi con il lavoro e le idee dei creatori. La varietà delle opere presentate, dalla pittura alla scultura, riflette la ricchezza culturale che caratterizza l’arte contemporanea a Roma. Le esposizioni rappresentano quindi un’importante occasione di incontro per artisti e visitatori, creando interazioni e dibattiti che arricchiscono l’esperienza culturale.

Il Premio Virgilio Melandri

Importante anche il Premio Virgilio Melandri, che si svolgerà il 27 e 28 settembre in via Meuccio Ruini, quest’anno caratterizzato dal tema “L’autunno“. Questo concorso si propone di valorizzare talenti emergenti nel campo della creatività artistica. I visitatori avranno l’opportunità di esprimere le proprie preferenze per le opere in gara, rendendo la manifestazione interattiva e coinvolgente.

Il concorso è un omaggio alla figura di Virgilio Melandri, una personalità di rilievo nel panorama culturale locale. La partecipazione del pubblico è fondamentale per il successo del premio; l’assegnazione del riconoscimento si basa infatti sul voto direttamente espresso dal pubblico, creando un ulteriore legame tra l’arte e la comunità. Questa prassi evidenzia l’importanza del consenso popolare nell’ambito artistico e contribuisce a rendere la manifestazione ancora più vivace.

Eventi culturali e sportivi

L’Arte nel Portico non si limita all’arte visiva; il programma prevede anche una serie di eventi culturali e sportivi. Ogni giorno, a partire dalle ore 16:00, si svolgeranno presentazioni di libri, esibizioni musicali e danze, tutti finalizzati a promuovere l’incontro tra diverse forme artistiche. Gli eventi, programmati con attenzione, offriranno ai visitatori la possibilità di esplorare argomenti vari, dalla letteratura alla danza, passando per la musica.

Tra le presentazioni più attese troviamo quella del libro “L’elogio del 3” di Vincenzo Luciani, che si terrà il 26 settembre. Anche il 27 settembre, l’attenzione sarà rivolta alla presentazione del libro “L’ultima Muta” di Rosangela Zoppi, arricchita da interventi di esperti del settore. Gli allievi delle scuole di danza e di pattinaggio artistico si esibiranno in performance che promettono di intrattenere il pubblico, garantendo momenti di gioia e coinvolgimento.

Il gran finale è previsto per il 2 ottobre nell’auditorium della scuola Minerva, in viale Bardanzellu, dove avverrà la cerimonia conclusiva con tutte le premiazioni. Questa giornata segna non solo la conclusione della manifestazione, ma anche un riconoscimento a tutti coloro che hanno contribuito al successo de L’Arte nel Portico. Per maggiori dettagli sugli eventi programmati, è possibile consultare il sito ufficiale dell’associazione IL FORO o contattare i numeri forniti per ulteriori informazioni.