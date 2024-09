L’Athletic Bilbao condanna gli atti di violenza dei tifosi e si scusa con la Roma e i suoi sostenitori

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La recente partita di Europa League tra l’Athletic Bilbao e l’AS Roma, svoltasi allo stadio Olimpico, è stata segnata da comportamenti inaccettabili da parte di una minoranza dei tifosi spagnoli. L’Athletic Club ha emesso un duro comunicato in cui si scusa con la Roma e con il mondo del calcio per quanto accaduto. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sul fair play all’interno degli eventi sportivi.

Il comunicato dell’Athletic Bilbao

Condanna degli atti violenti

In un comunicato ufficiale, l’Athletic Bilbao ha espresso la sua “più forte condanna per gli atti inaccettabili” che si sono verificati durante la partita. Il Club ha segnalato che un piccolo gruppo di tifosi ha acceso e lanciato razzi, contravvenendo così alle norme di sicurezza e danneggiando l’immagine di un’associazione storicamente nota per il suo rispetto e sportività. Il comunicato sottolinea che tali comportamenti non rappresentano i valori fondamentali dell’Athletic Club, che da sempre promuove la convivenza pacifica al di fuori e all’interno del campo di gioco.

Impegno per la sicurezza e il rispetto

L’Athletic Club ha chiarito di lavorare incessantemente per garantire un’atmosfera appropriata durante le manifestazioni sportive, sia tra le sue mura di casa a San Mamés che in trasferta. L’intento è di prevenire qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza di chi partecipa agli eventi. La dirigenza si è impegnata a collaborare con le autorità competenti per identificare i responsabili di tali gesti e applicare le necessarie sanzioni. Questa strategia di “tolleranza zero” è un chiaro segnale dell’intento del Club di distaccarsi da qualsiasi comportamento che possa compromettere il proprio nome e quello dei suoi tifosi.

La risposta dell’allenatore e dei giocatori

Le parole di Ernesto Valverde

Ernesto Valverde, allenatore dell’Athletic, ha rilasciato dichiarazioni significative al termine del match, affermando che “per tutti noi il calcio è una festa” e definendo inaccettabile quanto accaduto. Le sue parole riflettono la volontà di mantenere vivo il concetto di sportività nella sua forma più pura e di condannare gli atti che sottraggono gioia e serenità all’universo calcistico.

Il messaggio dei giocatori

Non solo l’allenatore, ma anche i giocatori hanno preso posizione contro gli atti irresponsabili di alcuni tifosi. Il capitano Oscar de Marcos, insieme a Iñaki Williams, ha comunicato a questi tifosi che il loro comportamento è “inammissibile”. La presenza di migliaia di tifosi attenti e rispettosi durante il viaggio a Roma, che ha visto l’Athletic Club accompagnato da 3.000 sostenitori senza alcun incidente, evidenzia l’impegno della maggioranza dei tifosi nel rappresentare con dignità i colori del Club.

Il significato della scusa e il futuro della società

La richiesta di scusa

L’Athletic Club ha colto l’occasione per chiedere ufficialmente scusa all’AS Roma e ai suoi tifosi per l’atteggiamento di una ristretta parte della sua tifoseria. Questa azione evidenzia la consapevolezza della società riguardo all’importanza di mantenere dei rapporti cordiali con le altre realtà calcistiche e di promuovere una cultura di rispetto reciproco.

Sguardo al futuro

In un contesto in cui la violenza e la mancanza di rispetto sono problematiche crescenti negli stadi, l’Athletic Bilbao sembra intenzionata a prendere misure concrete per evitare il ripetersi di episodi simili. L’impegno a far rispettare le regole e le normative durante le partite è fondamentale non solo per la reputazione del Club, ma anche per il futuro delle competizioni sportive. La speranza è che, grazie a queste azioni, si possa tornare a godere di un calcio sempre più rispettoso e sicuro, dove il tifo genuino possa prevalere senza l’ombra di comportamenti inadeguati.