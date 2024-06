Lavoro in Nero: 60mila casi scoperti dalla Guardia di Finanza

Il lavoro in nero rappresenta una realtà diffusa che coinvolge un numero significativo di persone, con impatti sul sistema economico e sociale.

Negli ultimi tempi, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e scoprire le pratiche illegali.

La lotta contro le frodi nel settore del lavoro ha portato alla scoperta di 60mila casi di lavoro in nero, mettendo in luce la vastità del problema e la necessità di interventi incisivi.

Le azioni di contrasto al lavoro nero non riguardano solo la sfera economica, ma contribuiscono anche a contrastare la criminalità organizzata, con un aumento dei sequestri e delle confische.

I risultati positivi nella lotta al lavoro in nero si riflettono anche nella battaglia contro il riciclaggio, contribuendo a rendere il sistema più trasparente e a contrastare le attività illecite.

La lotta al lavoro irregolare non si limita alla sfera occupazionale, ma si estende alla difesa del made in Italy, attraverso sequestri di prodotti falsi e contraffatti che danneggiano l’economia e la reputazione del paese.

