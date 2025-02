Lazio Experience” 2025: il Lazio si fa conoscere con il suo autentico patrimonio gastronomico

Ultimo aggiornamento il 26 Febbraio 2025 by Emiliano Belmonte

Un’esperienza gastronomica unica per scoprire i sapori del Lazio

Dal 28 febbraio al 2 marzo 2025, il progetto “Lazio Experience”, organizzato da Alfacomunicazione APS, con il supporto di Arsial e il patrocinio del Comune di Fiumicino, offrirà un’opportunità unica per esplorare le eccellenze gastronomiche del Lazio. L’evento coinvolgerà giornalisti e professionisti del settore food & beverage provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di far conoscere una selezione di prodotti tipici che esprimono al meglio la tradizione culinaria laziale. Il progetto mira a rafforzare il ruolo del Lazio come destinazione gastronomica di riferimento nel panorama nazionale.

Un assaggio delle prelibatezze laziale

Nel corso dell’evento, i partecipanti avranno l’occasione di degustare una serie di prodotti tipici che raccontano la tradizione culinaria del Lazio. Tra i prodotti in programma:

Pasta semi-integrale “La MIA Pasta” dei F.lli Troiani di Ponzano Romano , accompagnata dal fagiolo a suricchio , un Presidio Slow Food del Piglio .

dei F.lli Troiani di , accompagnata dal , un . Olio ExtraVergine Lazio , con degustazione guidata di oli provenienti dal territorio: Mulino7cento Bio , Frantoio Fratelli Narducci (Sabina DOP) e Maccarese SPA .

, con degustazione guidata di oli provenienti dal territorio: , e . Miele di Apicoltura Maria Fiorentini (Testa di Lepre) e mandorle tostate di Maccarese SPA .

(Testa di Lepre) e . Bevanda Chinottissimo dell’azienda Pneri (Roma) e birra artigianale di Podere 676 (Maccarese).

dell’azienda (Roma) e di (Maccarese). Formaggi tipici come il Caciofiore dell’azienda Acquaranda (Trevignano) e il Cacio di Genazzano dell’azienda biologica L’Oca Bianca (Cave).

come il dell’azienda (Trevignano) e il dell’azienda biologica (Cave). Mozzarella di bufala e stracchino fresco di bufala del Caseificio Nonna Pitta (Amaseno), premiato tra le migliori mozzarelle del Centro Italia.

e del (Amaseno), premiato tra le migliori mozzarelle del Centro Italia. Pane integrale ai semi di Lievito 96 , a lievitazione naturale, e verdure fresche della Coop Agricola Adua .

di , a lievitazione naturale, e della . Vini Solis Terrae, azienda di Maccarese, con vitigni di Montepulciano, Syrah, Vermentino, Viogner e Bellone.

Cucina dal vivo e preparazioni tipiche: un’immersione nel gusto

Durante Lazio Experience, i partecipanti avranno l’opportunità di assistere a show cooking che li porteranno alla scoperta dei segreti della cucina laziale. Presso Officine Alimentari di Fiumicino, la chef Anna Maria Palma preparerà una tradizionale zuppa di pesce con pescato fresco della marineria locale. La chef, con la sua esperienza, unisce tradizione e innovazione, trasportando i partecipanti in un viaggio culinario che celebra i sapori autentici del Lazio. Inoltre, gli studenti dell’Istituto Alberghiero Baffi di Fiumicino contribuiranno con il loro entusiasmo e le loro competenze pratiche, aggiungendo freschezza all’evento.

Valorizzare il Lazio come una meta enogastronomica

Con “Lazio Experience”, Alfacomunicazione APS punta a valorizzare il litorale romano, trasformandolo in una destinazione privilegiata per il turismo enogastronomico. L’evento rappresenta un’occasione importante per mostrare il territorio laziale e le sue tradizioni culinarie a livello nazionale. Utilizzando un approccio che combina comunicazione tradizionale e digitale, il progetto coinvolge influencer e media nazionali per amplificare la visibilità del Lazio e dei suoi prodotti tipici, consolidando la sua posizione come una delle principali destinazioni gastronomiche in Italia.