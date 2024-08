Lazio: stanziati 6 milioni di euro per rinnovare gli strumenti urbanistici nei comuni piccoli

Ultimo aggiornamento il 5 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un’importante iniziativa regionale è stata recentemente annunciata per sostenere i comuni del Lazio con una popolazione inferiore ai 30mila abitanti. La Regione Lazio ha deciso di investire 6 milioni di euro, distribuiti su un triennio a partire dal 2024, con l’intento di aggiornare e modernizzare gli strumenti urbanistici locali. Questo provvedimento, che sarà sostenuto da un bando a breve, si prefigge di aiutare le amministrazioni locali ad affrontare le sfide contemporanee legate alla pianificazione urbana.

Dettagli del contributo regionale

Criteri di accesso e utilizzo dei fondi

La Regione Lazio ha pianificato una suddivisione strategica dei fondi destinati ai comuni. Ogni amministrazione locale potrà beneficiare di un contributo massimo di 100mila euro, calcolato in base alla popolazione residente. I fondi saranno principalmente utilizzati per redigere o aggiornare i piani regolatori, sviluppare piani di zona per l’edilizia economica e popolare e realizzare piani particolareggiati volti alla ristrutturazione dei centri storici. Inoltre, è previsto anche il miglioramento dei piani urbanistici comunali, un passo cruciale per promuovere uno sviluppo sostenibile e consapevole del territorio.

Il provvedimento, reso possibile grazie a una delibera approvata dalla giunta regionale, stabilisce anche criteri di assegnazione chiari, evidenziando l’importanza della trasparenza nel processo di concessione dei fondi. Un bando per la partecipazione sarà predisposto a breve, consentendo così ai comuni di formulare le loro richieste e contribuire in modo significativo alla pianificazione urbanistica degli anni a venire.

Focus sui comuni più piccoli

Particolare attenzione è stata riservata ai comuni con meno di 5mila abitanti, che riceveranno il 50% del totale dei fondi disponibili, corrispondenti a 3 milioni di euro. Questa scelta mira a rafforzare il supporto alle piccole amministrazioni, spesso prive delle risorse necessarie per un aggiornamento efficace degli strumenti urbanistici. L’assessore all’urbanistica e politiche abitative, Pasquale Ciacciarelli, ha sottolineato come questo provvedimento risponda alle specifiche esigenze delle piccole realtà locali, che possono affrontare così le sfide di una pianificazione urbana moderna.

Reazioni e commenti dalle istituzioni

L’appoggio politico e le prospettive future

Laura Corrotti, presidente della commissione urbanistica e rappresentante di Fratelli d’Italia, ha espresso soddisfazione per l’approvazione del provvedimento, attestando l’importanza di creare sinergie tra le diverse istituzioni. Secondo Corrotti, i fondi rappresentano un’opportunità preziosa per i comuni, permettendo loro di accedere a risorse vitali per lo sviluppo urbanistico.

L’assessore Ciacciarelli ha evidenziato l’impegno costante della Regione nel collaborare con la direzione regionale urbanistica, sottolineando la necessità di avere modalità chiaramente definite per la concessione dei contributi. Grazie a questa iniziativa, i comuni laziali potranno ristrutturare e ottimizzare i propri strumenti urbanistici, affrontando le problematiche legate al territorio con un approccio proattivo e innovativo.

Il contributo della Regione Lazio si configura come un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita nei contesti urbani più piccoli, garantendo un futuro più sostenibile e inclusivo per le comunità locali.