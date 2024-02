Le ricorrenze golose di Pancake Day e Martedì Grasso: un’esplosione di delizie

Pancake Day: una festa golosa da celebrare

E tu come li mangi? Con zucchero e limone o con burro e sciroppo d’acero? A febbraio c’è un martedì tutto da festeggiare per molte persone in tutto il mondo. Quest’anno il Pancake Day cade il 13 febbraio e coincide con il martedì grasso del Carnevale. Le due ricorrenze valgono un pancake, che è una frittella lievitata molto semplice, gustosa, da farcire in mille modi, versatile e anche scenografica, capace di dare subito un tocco speciale alla colazione, al brunch o alla merenda. Ci sono locali dedicati amati dai giovanissimi che hanno fatto affermare il pancake anche nel nostro Paese . Ha una origine anglosassone ma è parente stretto del bilinis balcanico.

La ricetta del pancake con i mirtilli

In occasione del Pancake Day (13 febbraio) e per San Valentino ecco la ricetta per preparare una squisita colazione attraverso i consigli di Lodovico Tamburi, conosciuto come @Lodoincucina, giovane chef cosmopolita che, dopo gli studi economici in giro per il mondo, ha scelto la cucina e che, in questa occasione, ha realizzato per Deliveroo una ricetta golosa e romantica. Con la possibilità di decorare i pancake preparati attraverso speciali stencil per…dirlo con un pancake!

Ingredienti per 2 persone:

200g di Yogurt

100g di farina

100ml di panna

50g di zucchero

50g di mirtilli

50g di melograno

1 uovo

6g di lievito per dolci

4g di bicarbonato

q.b. di vaniglia

q.b. di sale

q.b. di zucchero a velo

q.b. di sciroppo d’acero

Procedimento:

In una ciotola versare yogurt, uovo, vaniglia e sale e mescolare bene con una frusta per amalgamare gli ingredienti. In un’altra ciotola, mischiare farina, zucchero, lievito e bicarbonato. Unire insieme le due ciotole e mischiare il tempo sufficiente per ottenere una pastella. Non montare il composto,deve rimanere abbastanza grumoso. Ungere una padella con poco burro e cuocere i pancakes a fiamma media, girandoli quando cominciano a formare delle bollicine. Montare la panna e servire i pancake con zucchero a velo, mirtilli, melograno e sciroppo d’acero.

Le città pancake lovers

La classifica delle città italiane con più ordini di pancake vede al primo posto Milano, con Roma e Cagliari sul podio. Seguono Monza, Firenze, Bergamo, Napoli, Bologna, Cosenza e Torino. Tra i principali partner di Deliveroo che offrono pancake si segnalano Mcdonald’s, Old Wild West, Burger King, Carrefour, LaEsse By Deliveroo Hop, Cioccolatitaliani, Sweety Gelato, California Bakery, Vinto Bar Bites, Mergellina Bakery – Bligny, Kebhouze, Biancolatte, Sweet Moments Bakery, Armonia dei Gusti e Handmade Cakeaway.

Pancake dal mondo, dagli okonomiyaki giapponesi alle crepes di Francia

Più dei tre quarti (76%) dei viaggiatori desiderano provare cibi nuovi durante le vacanze. Booking.com ha selezionato cinque posti dove trovare pancake deliziosi e tradizioni più interessanti

