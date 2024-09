Le scelte di Valverde per la sfida Roma-Athletic Bilbao: convocati e assenze

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Redazione

La sfida tra Roma e Athletic Bilbao si avvicina, e l’allenatore Ernesto Valverde ha reso nota la lista dei calciatori convocati per l’importante match. L’Athletic Bilbao arriva a questa partita con alcuni recuperi ma anche con infortuni che potrebbero influire sul rendimento della squadra. Di seguito, l’analisi dei convocati e delle assenze che potrebbero giocare un ruolo cruciale nel corso dell’incontro.

Recuperi e infortuni: la situazione attuale

Nico Williams torna tra i convocati

Uno dei punti salienti della lista è il ritorno di Nico Williams. Il giovane attaccante, che ha mostrato prestazioni brillanti nelle ultime settimane, ha superato un trauma contusivo alla caviglia che lo aveva costretto a saltare le recenti partite. La sua presenza in campo rappresenta un’importante risorsa per Valverde, considerando la sua velocità e capacità di creare occasioni pericolose. Williams sarà fondamentale per la manovra offensiva del Bilbao, specialmente contro una squadra strutturata come la Roma.

La situazione del portiere Agirrezabala

Il portiere Julen Agirrezabala è un altro recupero chiave per l’Athletic Bilbao. Agirrezabala, che ha preso il posto di Unai Simon, infortunato, ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. La sua esperienza e capacità di lettura del gioco sono essenziali, soprattutto in una partita ad alta intensità come quella contro la Roma. Avere un portiere in forma e fiducioso può essere determinante per mantenere il punteggio in parità e comunque contribuire a una buona performance difensiva.

Assenze significative nella rosa

Yeray Álvarez e Oihan Sancet esclusi dalla lista

Mentre Valverde recupera alcuni elementi chiave, la squadra deve far fronte a significative assenze. Yeray Álvarez, difensore centrale, continua a essere indisponibile per infortunio prolungato. La sua mancanza si fa sentire in una difesa che dovrà fronteggiare attaccanti di qualità come quelli della Roma. Inoltre, Oihan Sancet non sarà presente a causa di un sovraccarico al flessore della coscia sinistra, un’altra perdita pesante per il centrocampo del Bilbao. Senza Sancet, la squadra potrebbe faticare a mantenere il controllo del gioco.

Le alternative nel reparto difensivo e nel centrocampo

Malgrado le assenze, Valverde ha a disposizione un mix di esperti e giovani talenti per affrontare gli impegni futuri. Nel reparto difensivo, i convocati Oscar de Marcos e Iñigo Lekue dovranno assumersi maggiori responsabilità. Inoltre, il centrocampo comprende nomi significativi come Ander Herrera e Mikel Vesga, che potranno offrire sia solidità difensiva che capacità di impostazione del gioco. L’efficacia delle sostituzioni e della gestione della rosa giocherà un ruolo cruciale per il Bilbao nel corso della stagione.

Lista dei convocati per Roma-Athletic Bilbao

La lista definitiva dei convocati di Ernesto Valverde comprende 25 giocatori che sono stati selezionati per la partita contro la Roma. Di seguito i nomi suddivisi per ruolo:

Portieri

Julen Agirrezabala

Alex Padilla

Oier Gastesi

Difensori

Oscar de Marcos

Iñigo Lekue

Andoni Gorosabel

Unai Núñez

Dani Vivian

Aitor Paredes

Yuri Berchiche

Adama Boiro

Centrocampisti

Mikel Vesga

Iñigo Ruiz de Galarreta

Unai Gómez

Ander Herrera

Mikel Jauregizar

Beñat Prados

Attaccanti

Nico Williams

Alex Berenguer

Gorka Guruzeta

Iñaki Williams

Álvaro Djaló

Javi Martón

Nico Serrano

Questa ampia selezione di calciatori riflette le diverse opzioni a disposizione di Valverde e la sua strategia per affrontare la Roma, preparando la squadra a dare il massimo in un match che si preannuncia affascinante e competitivo.