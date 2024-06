Letizia Petris festeggia il compleanno a Riccione: le dediche social e gli ex gieffini che la raggiungono

La popolare ex concorrente del Grande Fratello, Letizia Petris, spegne 25 candeline in questo assolato sabato di giugno. La fotografa, che ha conquistato il cuore del pubblico italiano durante la sua partecipazione al reality show lo scorso settembre, è pronta a celebrare il suo compleanno in grande stile.

La festa di compleanno a Riccione

La location scelta per il festeggiamento è Riccione, dove Letizia è attesa per un pranzo esclusivo con vista sul mare. Molti dei suoi ex coinquilini del Grande Fratello hanno già confermato la loro presenza in Emilia Romagna per trascorrere questa giornata speciale insieme a lei.

Tra gli invitati ci saranno sicuramente Paolo Masella, con cui Letizia ha trovato l’amore durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà, Perla e Mirko, Anita, Marco, Angelica con il suo Riccardo, Greta e Sergio. La lista degli ospiti potrebbe ancora allungarsi, dato che altri ex gieffini potrebbero unirsi ai festeggiamenti.

Le dediche social degli ex concorrenti

Nel frattempo, i social network si stanno riempiendo di dolci messaggi di auguri per Letizia. Rosy Chin, ad esempio, ha scritto: “Tanti auguri amore, io e te la mia prima. Che tutto ciò che desideri si avveri. Sono orgogliosa di te per come stai crescendo. Qui sapevamo già che stasera finirà male“.

La festa continuerà fino a notte fonda? È molto probabile, dato che altri ex concorrenti del Grande Fratello potrebbero unirsi ai festeggiamenti in corso d’opera. Per Letizia Petris, questo compleanno si preannuncia come un evento indimenticabile, circondata dall’affetto dei suoi amici più cari e del suo amore, Paolo Masella.

‘amore sbocciato al Grande Fratello

Letizia Petris e Paolo Masella si sono conosciuti durante la loro partecipazione al Grande Fratello. Tra loro è scattata subito una forte intesa, che si è trasformata in amore nel corso delle settimane. Da quando hanno lasciato la Casa di Cinecittà, i due sono inseparabili e continuano a girare l’Italia insieme, tra eventi e progetti.

Il loro amore, nato sotto i riflettori, ha appassionato il pubblico italiano, che ha fatto il tifo per loro fin dall’inizio. Oggi, a distanza di mesi dalla fine del reality show, Letizia e Paolo sono più affiatati che mai e pronti a festeggiare insieme il compleanno della fotografa.

La festa di compleanno di Letizia Petris a Riccione si preannuncia come un evento memorabile, all’insegna dell’amicizia e dell’amore. fan della coppia non vedono l’ora di scoprire come andrà a finire e si augurano che questo compleanno possa essere il primo di una lunga serie trascorsi insieme da Letizia e Paolo.