L’European Film Challenge lancia la sfida #EFCxSSIFF: un’opportunità per giovani cinefili in Italia

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Giordana Bellante

L’European Film Challenge si prepara a coinvolgere nuovamente i giovani cinefili italiani con la nuova iniziativa denominata #EFCxSSIFF, offrendo la possibilità di partecipare al prestigioso San Sebastian International Film Festival. L’iniziativa, che debutta dopo il successo della sfida #EFCxCannes, mira a promuovere il cinema europeo e a connettere i partecipanti con eventi cinematografici di rilevanza internazionale. Le iscrizioni sono aperte fino al 21 agosto, dando opportunità ai giovani di vedere e condividere la loro passione per il cinema.

La sfida #EFCxSSIFF: come funziona

Registrazione e requisiti

Per partecipare alla sfida #EFCxSSIFF, i giovani residenti in Italia devono avere più di 18 anni e una forte passione per il cinema. I partecipanti sono invitati a guardare 10 film europei in un arco di tempo di dieci settimane, dal 12 giugno al 21 agosto 2024. Ogni visione deve essere documentata attraverso una fotografia caricata sul sito ufficiale dell’EFC , attestando così la visione del film.

Accumulo di punti

Ogni film visionato consente di guadagnare punti, i cui punteggi variano in base a diversi fattori. I partecipanti possono accumulare punti extra completando sfide settimanali annunciate attraverso i canali social media dell’EFC, scoprendo e realizzando attività legate a nuove uscite cinematografiche. Maggiore punteggio è attribuito ai film visti su piattaforme diverse e un bonus è previsto per le opere provenienti da nazioni con una bassa capacità di produzione.

L’esperienza San Sebastian

Un’opportunità unica

Il vincitore della sfida #EFCxSSIFF avrà l’incredibile opportunità di partecipare al San Sebastian International Film Festival, previsto dal 20 al 28 settembre 2024. Questo festival rappresenta uno dei più importanti eventi cinematografici a livello mondiale, dove le nuove opere di cinema europeo saranno presentate in anteprima. I vincitori avranno quindi la chance di essere tra i primi a scoprire i film che, nei mesi successivi, susciteranno attenzione su scala globale.

Testimonianza dei partecipanti

Laura Michielon, vincitrice della prima edizione della sfida #EFCxCannes, ha condiviso la sua esperienza entusiasta, sottolineando come la partecipazione a eventi di tale livello sia stata un’opportunità imperdibile. Secondo Michielon, il coinvolgimento con il festival, dalla visione dei film alla passeggiata sul red carpet, è stato un momento indimenticabile e arricchente. Essa incoraggia altri cinefili a partecipare per vivere un’esperienza altrettanto significativa.

European Film Challenge: obiettivi e significato

Promozione del cinema europeo

Il progetto EFC è sostenuto da MEDIA – CREATIVE EUROPE ed è stato concepito per accrescere l’interesse giovanile verso il cinema europeo. Attualmente attivo in 13 paesi, EFC ha come obiettivo principale quello di avvicinare il pubblico giovane al patrimonio cinematografico europeo. Organizzando sfide annuali, l’iniziativa offre la possibilità di vincere l’accesso a festival di prim’ordine, proponendo al contempo un modo coinvolgente per esplorare una selezione di film di diversa provenienza.

Espansione e futuro

Dopo la sfida #EFCxSSIFF, il programma prevede la preparazione di un evento in vista della Berlinale 2025, con ulteriori sorprese riservate ai partecipanti. La crescita della comunità di giovani cinefili è un punto cruciale per EFC, contribuendo a delineare un futuro più ricco di opportunità per i nuovi talenti nel mondo del cinema.