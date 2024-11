L’IA al centro del MoRe Impresa Festival 2024: Francesca Giubelli e Pablo Trincia raccontano il futuro del lavoro

Il MoRe Impresa Festival dedicato al futuro del lavoro e all’innovazione, organizzato da Lapam Confartigianato, ospita un evento speciale: la presentazione di Francesca Giubelli, prima influencer virtuale italiana creata interamente con intelligenza artificiale e certificata da Meta. Accompagnata dai suoi creatori Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Francesco Giuliani, Francesca esplorerà il ruolo dell’IA nel mondo del lavoro digitale. L’incontro avrà luogo oggi alle ore 18 presso la sede centrale di Lapam, in Via Emilia Ovest 775 a Modena.

Francesca Giubelli: innovazione nel mondo delle influencer virtuali

Francesca Giubelli rappresenta una svolta nel mondo delle influencer: una personalità virtuale che unisce tecnologia e storytelling per creare un legame unico con il pubblico. Nel suo intervento intitolato “Lavoro e Intelligenza Artificiale”, Francesca parlerà del suo percorso, dalla concezione del progetto alla certificazione di Meta, e offrirà una visione sulle prospettive che l’IA apre nel settore del marketing e dell’intrattenimento digitale. I suoi ideatori sveleranno i retroscena tecnici e creativi che hanno reso possibile la nascita di questo avatar, delineando competenze e sfide in un ambito in rapida evoluzione.

Cinque voci diverse raccontano le nuove prospettive sul lavoro

Il MoRe Impresa Festival propone quest’anno una riflessione sulle trasformazioni del mondo del lavoro attraverso cinque ospiti d’eccezione:

Marco Gisotti , giornalista esperto di sostenibilità, parlerà di “Lavoro e Sostenibilità”

, giornalista esperto di sostenibilità, parlerà di Viola Stefanello , giornalista, affronterà il tema “Lavoro e Informazione”

, giornalista, affronterà il tema Enrico Cozzi , psicologo, esplorerà l’importanza di “Lavoro e Salute”

, psicologo, esplorerà l’importanza di Padre Natale Brescianini, coach e formatore, discuterà di “Lavoro e Persona”

Ogni intervento, della durata di 30 minuti, offrirà uno spaccato unico sui cambiamenti dettati dall’era digitale e sulle sfide che l’innovazione e la tecnologia portano al lavoro moderno.

Pablo Trincia apre il festival con una serata di grande successo

L’edizione 2024 del MoRe Impresa Festival è iniziata in grande stile, con la partecipazione di Pablo Trincia, famoso storyteller italiano, che ha inaugurato l’evento con un intervento dedicato all’arte del racconto. La sua presentazione, che ha visto la partecipazione di oltre 400 persone, ha toccato temi fondamentali per la comunicazione, ispirandosi al suo libro “Come nascono le storie. Il mio viaggio nell’arte di raccontare”.

Un appuntamento gratuito per il pubblico e per gli appassionati di innovazione

Il MoRe Impresa Festival 2024 è aperto gratuitamente al pubblico, grazie al contributo della Camera di Commercio di Modena e al patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modena e di Unimore. Per prendere parte all’evento e scoprire le nuove frontiere del lavoro e dell’innovazione, è possibile registrarsi tramite i siti ufficiali www.moreimpresafestival.it o www.lapam.it.