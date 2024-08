Licia Fertz, influencer 94enne, protagonista della campagna contro le truffe agli anziani a Viterbo

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Nel tentativo di combattere il fenomeno allarmante delle truffe agli anziani, il Comune di Viterbo lancia la seconda edizione di una campagna di sensibilizzazione. L’iniziativa vede come principale volto la 94enne Licia Fertz, popolare influencer con quasi 300mila seguaci sui social media. La campagna è realizzata in collaborazione con la Prefettura di Viterbo e supportata dalle principali Forze dell’Ordine, tra cui la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, nonché dalle associazioni locali come Sportello Avire e Anap Confartigianato Viterbo.

La presentazione della campagna

L’avvio della campagna è avvenuto questa mattina presso la sala del consiglio di palazzo dei Priori, dove la sindaca Chiara Frontini ha illustrato le linee guida e gli obiettivi dell’iniziativa. L’incontro ha visto la partecipazione di funzionari delle Forze dell’Ordine e rappresentanti delle associazioni coinvolte. Durante la presentazione, è stato enfatizzato l’importanza di sensibilizzare la popolazione anziana riguardo ai vari metodi utilizzati dai truffatori, che possono colpire anche persone anziane e vulnerabili, portando a danni economici e psicologici significativi.

La campagna prevede l’affissione di manifesti e la distribuzione di volantini nelle zone della città considerate più a rischio. Il materiale informativo conterrà messaggi chiari e diretti per incoraggiare gli anziani a riconoscere e prevenire le truffe. L’utilizzo del volto di “nonna Licia“, figura carismatica e amata sui social, mira a creare una connessione emotiva con il pubblico, affinché il messaggio di prevenzione risulti più efficace.

Strategie di comunicazione e coinvolgimento della comunità

La campagna non si limita solo alla diffusione di materiale cartaceo. Un altro strumento fondamentale è rappresentato dai video, accessibili tramite QR-code, che gli anziani potranno visualizzare direttamente sui loro dispositivi. In questi video, Licia Fertz offre consigli pratici su come proteggersi dalle truffe e invita gli over 70 a prestare attenzione ai segnali di allerta.

Oltre alle azioni di comunicazione, il programma prevede una serie di incontri pubblici che saranno tenuti a Viterbo e nelle frazioni circostanti, come Grotte Santo Stefano, San Martino al Cimino e Bagnaia. Questi eventi pubblici saranno aperti a tutti e daranno la possibilità agli anziani di interagire direttamente con esperti del settore, facendo leva su un approccio formativo e informativo.

Il ruolo delle forze dell’ordine e dei professionisti

Durante gli incontri, gli operatori delle Forze dell’Ordine saranno affiancati da psicologi messi a disposizione da Confartigianato, per fornire informazioni dettagliate su come riconoscere situazioni potenzialmente pericolose. Saranno analizzati diversi scenari di truffa, mostrando ai partecipanti le modalità e le tecniche più comuni utilizzate dai malviventi.

La partecipazione attiva delle forze dell’ordine non solo contribuirà a informare, ma anche a rassicurare gli anziani sul fatto che non sono soli nella lotta contro i truffatori. In questo modo, l’iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità, incoraggiando gli anziani a condividere le proprie esperienze e a segnalare eventuali tentativi di truffa.

Questa campagna rappresenta un passo importante nella lotta contro le truffe agli anziani, combinando l’uso di strumenti moderni con la saggezza e l’esperienza delle generazioni più anziane, creando un ambiente più sicuro e consapevole.