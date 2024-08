Licia Fertz, influencer 94enne, protagonista della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani a Viterbo

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La campagna contro le truffe agli anziani, giunta alla sua seconda edizione, vede come testimonial d’eccellenza Licia Fertz, un’influencer di 94 anni con un seguito di quasi 300mila follower. L’iniziativa, coordinata dal Comune di Viterbo in collaborazione con la Prefettura e le forze dell’ordine, è stata presentata dalla sindaca Chiara Frontini nella sala del Consiglio di Palazzo dei Priori. Il progetto mira a sensibilizzare gli anziani sui rischi legati alle truffe, creando un’importante rete di informazione e supporto.

La campagna di sensibilizzazione e il suo significato

Un’iniziativa per la sicurezza degli anziani

La campagna di sensibilizzazione si propone di affrontare un tema delicato, quello delle truffe agli anziani, che purtroppo rappresentano una fetta significativa delle vittime di crimini economici. I malfattori adottano diverse strategie per raggirare le loro vittime, approfittando della loro vulnerabilità. La decisione di coinvolgere Licia Fertz, un volto noto e amato, è stata pensata per promettere un maggior impatto, poiché il suo messaggio avrà una risonanza significativa tra il pubblico over 70.

L’iniziativa si distingue per il suo approccio diretto e coinvolgente attraverso l’affissione di manifesti e la distribuzione di volantini nei luoghi più frequentati dagli anziani. I materiali informativi, affiancati dal poderoso messaggio “Truffe agli anziani? Se le conosci le eviti,” hanno l’obiettivo di stimolare la consapevolezza e la cautela tra i destinatari del messaggio.

Il coinvolgimento delle istituzioni

Il progetto è sostenuto da un ampio partenariato istituzionale, con il coinvolgimento della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del supporto dell’Anap Confartigianato Viterbo. Questo rafforza non solo il messaggio di prevenzione, ma anche la sinergia tra le autorità competenti per garantire un ambiente più sicuro per le persone anziane.

L’azione di sensibilizzazione non si limita alla sola affissione delle informazioni; prevede anche l’inclusione di eventi pubblici, durante i quali gli anziani possono interagire direttamente con esperti e forze dell’ordine, ricevendo consigli pratici su come evitare di diventare vittime di truffa.

L’intervento di Licia Fertz e la tecnologia a supporto

Un testimonial unico

Licia Fertz, con il suo carisma e la sua esperienza di vita, rappresenta un ponte generazionale nel tentativo di prevenire le truffe. La sua presenza nella campagna non è solo simbolica, ma concreta, sottolineando l’importanza della comunicazione tra le generazioni e dell’educazione alla prevenzione. Accanto al suo volto, un QR-code sui materiali cartacei permetterà agli anziani di accedere comodamente a un video in cui Licia, in modo chiaro e incisivo, condivide utili insegnamenti su come riconoscere e difendersi dalle truffe.

Un nuovo modo di informare

L’introduzione della tecnologia, attraverso il QR-code, rappresenta un’innovazione significativa nel modo in cui le informazioni vengono diffuse. Questo strumento non solo permette di raggiungere gli anziani in modo diretto, ma incoraggia anche un approccio interattivo all’informazione. L’obiettivo è rendere il contenuto attrattivo e facilmente accessibile, favorendo così una maggiore comprensione dei messaggi di prevenzione.

Il video di Licia rispecchia un linguaggio semplice e diretto, proprio per facilitare la comprensione per coloro che potrebbero non essere abituati alle nuove tecnologie ma sono desiderosi di apprendere come proteggersi.

L’organizzazione degli incontri pubblici

Una rete di supporto sul territorio

Oltre alla distribuzione di materiali e alla diffusione del video, il piano include incontri pubblici nelle aree strategiche di Viterbo e nelle frazioni limitrofe come Grotte Santo Stefano, San Martino al Cimino e Bagnaia. Questi eventi offriranno un’opportunità preziosa per un’interazione faccia a faccia tra anziani e professionisti, tra cui psicologi e operatori delle forze dell’ordine, che forniranno informazioni preziose.

Un’occasione di apprendimento

Durante gli incontri, verranno trattati vari aspetti legati alla sicurezza degli anziani. Gli specialisti spiegheranno le tecniche comuni utilizzate dai truffatori e forniranno suggerimenti pratici per mantenere la sicurezza economica e personale. L’obiettivo principale è quello di educare, informare e, soprattutto, equipaggiare gli anziani con le giuste informazioni per evitare situazioni di potenziale rischio.

La campagna, di grande rilevanza sociale, rappresenta un passo avanti significativo verso la protezione delle fasce vulnerabili della popolazione, rendendo Viterbo un esempio di innovazione nella lotta contro le truffe agli anziani.