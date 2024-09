Liguria chiede il riconoscimento di calamità naturale per i danni del maltempo nell’Albenganese

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2024 by Redazione

Il maltempo ha colpito duramente la piana di Albenga, in Provincia di Savona, causando ingenti danni alle attività agricole della regione. La situazione è diventata critica e la Regione Liguria ha deciso di formalizzare una richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale al Ministero dell’Agricoltura. Questo intervento mirato è fondamentale per sostenere le imprese locali coinvolte, permettendo loro di recuperare e riprendersi da una situazione difficile.

La situazione attuale nell’Albenganese

I danni provocati dalle intemperie

Negli ultimi giorni, la piana di Albenga ha subito un impatto devastante a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Le intense piogge e i forti venti hanno causato la distruzione di serre, la perdita di raccolti e l’allagamento di terreni agricoli. Molti agricoltori si trovano a dover affrontare danni significativi, che compromettono la loro capacità di operare e di sostenere le loro famiglie. Le stime sui danni sono ancora in fase di raccolta, ma l’impatto è già considerato grave da parte degli esperti.

Inoltre, numerose aziende agricole, già provate dalle difficoltà economiche degli ultimi anni, si trovano ora in una condizione di emergenza. La diminuzione della produzione agricola e i costi di ripristino stanno mettendo a dura prova la resilienza degli agricoltori. Questo scenario è ulteriormente complesso, poiché l’agricoltura nella zona rappresenta una parte fondamentale dell’economia locale e del suo sviluppo sostenibile.

I sopralluoghi e le valutazioni

Il presidente facente funzione della Regione Liguria, Alessandro Piana, ha condotto oggi un sopralluogo nella piana di Albenga insieme ai tecnici regionali. Questo incontro ha permesso di valutare direttamente la gravità della situazione e di raccogliere informazioni utili per le successive azioni da intraprendere. Durante la visita, Piana ha rilevato la necessità immediata di interventi, per i quali si sta lavorando intensamente per quantificare i danni.

Gli esperti della Regione, attraverso le loro squadre operative, stanno effettuando un’analisi dettagliata delle situazioni di crisi riscontrate nelle aziende agricole. Già sono in corso le rilevazioni precise per elaborare le necessarie pratiche burocratiche che supporteranno le richieste di aiuto da inviare al Ministero. L’obiettivo è ottenere un pronto rilascio di fondi per le imprese danneggiate, affinché possano beneficiare di un sostegno immediato in un momento così critico.

Le future iniziative della Regione Liguria

Piano di aiuti e sostegno alle aziende

Oltre alla richiesta di stato di calamità naturale, la Regione Liguria prevede di attuare un piano di aiuti per sostenere le aziende agricole colpite. Questo piano potrebbe includere finanziamenti per la ricostruzione delle strutture distrutte e misure di compensazione per i raccolti persi. Ancora non sono stati definiti nei dettagli i valori economici e le modalità di aiuto, ma l’indirizzo è chiaro: supportare gli agricoltori affinché possano ripartire e ritornare alla normalità.

Le azioni intraprese dalla Regione si pongono in una logica di collaborazione anche con le istituzioni locali, creando sinergie che possano potenziare l’efficacia degli interventi. È fondamentale, infatti, che le risposte siano coordinate e tempestive, per garantire un recupero efficace delle attività agricole danneggiate e un sostegno concreto ai produttori.

La resilienza del territorio

La Regione Liguria, consapevole delle difficoltà economiche e sociali che stanno affrontando gli agricoltori, punta a trasmettere un messaggio di fiducia e resilienza. Il maltempo ha messo in evidenza la fragilità del settore agricolo, ma anche la capacità di reazione che il territorio sa esprimere. Le iniziative in corso mirano ad affrontare non solo le emergenze immediate, ma anche a costruire una base solida per resistere a futuri eventi avversi.

Le difficoltà attuali, quindi, non devono solo spingere a una riflessione sulle risorse da mettere in campo, ma possono diventare un’opportunità per rinnovare il dialogo tra agricoltura, politica e comunità. È un’occasione per ricostruire il legame di fiducia tra il settore primario e la società, offrendo risposte concrete a chi oggi si trova in difficoltà.

La Regione Liguria, attraverso le sue iniziative, sta contribuendo a plasmare un futuro in cui la sostenibilità e la preparazione alle emergenze siano elementi essenziali. La sostenibilità economica e ambientale del settore agricolo dell’Albenganese rappresenta una priorità assoluta, ora più che mai.