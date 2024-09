Limitazioni alla circolazione nel tratto tra viale Marconi e via delle Sette Chiese il 23 e 24 novembre

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un’importante aggiornamento sulla viabilità della città si preannuncia per la notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre. A causa di un cantiere aperto per lavori di manutenzione e rifacimento, ci saranno limitazioni nella circolazione nel tratto compreso tra viale Marconi e via delle Sette Chiese. Gli automobilisti e i residenti sono invitati a prestare attenzione e a pianificare di conseguenza i propri spostamenti.

I dettagli del cantiere e delle opere programmate

Orario e durata dei lavori

I lavori inizieranno sabato 23 novembre alle ore 22:00 e si protrarranno fino alle 06:00 di domenica 24 novembre. Questo intervento ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità della strada, riducendo i disagi per gli utenti. Gli orari sono stati scelti per limitare l’impatto sul traffico, cercando di evitare il congestionamento tipico delle ore di punta.

Tipologia di interventi

Il cantiere prevede una serie di opere importanti, tra cui il rifacimento del manto stradale. Questo intervento è utile per ripristinare l’integrità della carreggiata, che potrebbe aver subito deterioramenti a causa dell’usura o delle condizioni atmosferiche. Inoltre, saranno installate nuova segnaletica orizzontale, a garanzia di una migliore visibilità e guida degli automobilisti, e sarà effettuato uno sfalcio del verde, volto alla cura del paesaggio urbano.

Ulteriori compiti del cantiere includono la pulizia delle banchine e la sistemazione delle caditoie, per migliorare il drenaggio dell’acqua piovana e prevenire allagamenti in caso di forti piogge. La combinazione di queste attività mira a fornire un’adeguata manutenzione per la sicurezza e il comfort dei cittadini che quotidianamente percorrono queste strade.

Impatti sulla circolazione e info utili per gli automobilisti

Restrizioni e divieti temporanei

Durante la durata dei lavori, sarà vietato il parcheggio nel tratto di strada interessato dai cantieri. Questo provvedimento è stato adottato per garantire un’adeguata area di lavoro per gli operai e per prevenire pericoli aggiuntivi per il traffico. Gli automobilisti sono pertanto invitati a prestare attenzione ai cartelli di divieto che saranno posizionati lungo la via per segnalare l’impossibilità di sostare i mezzi.

Gestione del traffico

Inoltre, la circolazione stradale sarà soggetta a sensi unici alternati e restringimenti di carreggiata. Gli utenti della strada dovranno quindi essere vigili e rispettare le indicazioni fornite, sia dalla segnaletica che dagli eventuali operatori presenti. Tali misure risultano necessarie per consentire un flusso di traffico sicuro e ordinato, mitigando al contempo i ritardi e le congestioni.

È consigliabile per i residenti e per chi deve percorrere quella zona di informarsi preliminarmente e, se possibile, di pianificare itinerari alternativi per evitare inconvenienti. Le autorità locali fanno appello al buon senso degli automobilisti, affinché si rispettino le disposizioni e la sicurezza degli operai in azione.

L’intervento nella zona tra viale Marconi e via delle Sette Chiese rappresenta un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture urbane, necessarie per una città più sicura e a misura d’uomo. Durante la notte del 23 novembre gli automobilisti sono pertanto invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite.