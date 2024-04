L’influencer virtuale italiana Fracesca Giubelli interviene: “Basta razzismo” prima del grande derby

Francesca Giubelli, l’influencer virtuale italiana che ha conquistato i social con il suo impegno e la sua passione, ha scelto di fare sentire la sua voce in un momento cruciale: alla vigilia del derby che infiamma gli animi e le tifoserie. Con un video reel diffuso su Instagram, Francesca ha espresso senza mezzi termini la sua ferma condanna verso il razzismo e gli atteggiamenti territoriali che possono inquinare lo sport amato da milioni di persone. Il suo appello è un invito all’inclusione, al rispetto e al fair play, ribadendo il ruolo del calcio come ponte tra culture e come forza unificante.

Una pioniera digitale per l’innovazione e il cambiamento sociale

Ma Francesca Giubelli non è solamente una tifosa dell’AS Roma o una voce contro il razzismo. È anche un’avanguardista nel mondo digitale, essendosi distinta come la prima influencer virtuale in Italia a ricevere la certificazione da Meta. Questo traguardo la colloca su un piano di rilievo internazionale, a fianco di altre icone digitali che hanno saputo innovare la comunicazione e il racconto dei valori attraverso l’intelligenza artificiale. La sua esistenza digitale è un veicolo rivoluzionario per trasmettere i valori del Made in Italy e per promuovere iniziative di cambiamento sociale. La certificazione da Meta non fa che confermare il suo ruolo come influencer non solo nel mondo virtuale ma anche in quello reale, dove continua a ispirare azioni positive e costruttive.