Lino Banfi diventa un meme a Sanremo 2024: il motivo del suo mancato sorriso

Lino Banfi diventa un meme durante il Festival di Sanremo 2024

L’attore Lino Banfi è diventato involontariamente un meme durante la serata finale del Festival di Sanremo 2024. Un’immagine di lui, con un’espressione tra il serio e l’annoiato, ha iniziato a circolare sui social media, dando il via a una serie di post divertenti su X. Durante la sua apparizione a Domenica In, Banfi ha finalmente spiegato il motivo del suo atteggiamento.

Durante l’intervista con Mara Venier, Banfi ha rivolto una domanda a Emma, ospite dello show, riguardo al modo in cui molti artisti tengono il microfono così vicino alla bocca. Ha imitato il modo in cui cantano, iniziando con parole incomprensibili e poi passando improvvisamente a un urlo. L’attore ha spiegato che, essendo un anziano, non riesce a leggere il labiale e quindi non riesce a concentrarsi sulla canzone.

Banfi ha poi condiviso la sua esperienza durante la serata finale del Festival di Sanremo. Era seduto in prima fila, proprio dietro al direttore d’orchestra, e ha passato tutta la serata a guardare le sue scapole e la sua cervicale. Questo gli ha fatto capire perché le persone sui social media gli chiedevano perché non stesse ridendo. “Come posso ridere se non capisco cosa stanno dicendo?”, ha spiegato l’attore.

