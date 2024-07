L’intervento coraggioso di due carabinieri a Castiglione Olona: la dinamica dell’accaduto

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un intervento rischioso

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, due giovani carabinieri, di 28 e 32 anni, sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio dopo aver ferito uno spacciatore straniero a Castiglione Olona, in provincia di Varese. Secondo le prime testimonianze, uno dei militari è stato aggredito, scatenando la reazione dell’altro che è intervenuto prontamente per difenderlo.

Le prime dichiarazioni

Durante l’udienza di convalida del fermo in carcere, uno dei carabinieri ha deciso di parlare davanti al gip, fornendo una versione dettagliata dei fatti. Il suo difensore, l’avvocato Bruno Stefanetti, ha sottolineato la precisione con cui il suo assistito ha descritto la dinamica dell’aggressione. Dall’altro lato, il secondo militare si è avvalso della facoltà di non rispondere, dopo aver già fornito alcune informazioni al pubblico ministero nella notte dell’arresto.

Il sequestro dell’arma

Durante le operazioni di fermo, è stato effettuato il sequestro di un coltello che sarebbe stato utilizzato dai due carabinieri durante l’episodio. Restano ancora molti interrogativi sulle motivazioni che hanno spinto i militari, fuori servizio e senza alcun incarico ufficiale, a trovarsi in una zona nota per essere frequentata da spacciatori. Le indagini sono ancora in corso per fare piena luce sull’accaduto. Entrambi i carabinieri coinvolti sono stati immediatamente sospesi dal servizio, in attesa di ulteriori sviluppi.

Un intervento coraggioso

In una notte che si è trasformata in un dramma, due giovani carabinieri si sono ritrovati al centro di un’azione che ha portato all’arresto di entrambi con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda si è svolta a Castiglione Olona, città della provincia di Varese, dove uno spacciatore straniero è stato ferito durante un violento confronto. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei militari è stato attaccato, scatenando la reazione pronta e coraggiosa del suo collega che è intervenuto per difenderlo.

Dichiarazioni e fermo

Durante l’udienza di convalida del fermo, uno dei carabinieri ha deciso di parlare al giudice, fornendo dettagli sulla dinamica dell’accaduto. Il suo difensore ha elogiato la precisione con cui il suo assistito ha fornito la sua versione dei fatti. Dall’altro lato, il secondo militare ha scelto di non rispondere, dopo aver già riferito alcuni dettagli al pubblico ministero poco dopo l’arresto. Durante le operazioni di fermo è stato rinvenuto e sequestrato un coltello che sarebbe stato utilizzato durante l’aggressione.

Interrogativi in sospeso

Restano ancora molti interrogativi sulle circostanze che hanno portato i due carabinieri, fuori servizio e senza incarichi, a trovarsi in una zona conosciuta per la presenza di spacciatori. Le indagini sono in corso per chiarire completamente la situazione e fare luce su ogni dettaglio dell’accaduto. Entrambi i militari coinvolti sono stati sospesi dal servizio come misura precauzionale, in attesa degli sviluppi dell’inchiesta.

Approfondimenti