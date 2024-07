L’Intricata Vicenda del Tombamento di Calata Concenter a Genova

Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Nel cuore del porto di Genova si è consumata un’operazione dai contorni controversi: il tombamento di Calata Concenter. Gli sviluppi di questo fatto hanno rivelato retroscena inaspettati che gettano luce su possibili pratiche illecite e corruzione.

Le Pressioni di Aldo Spinelli per il Tombamento

Il tombamento di Calata Concenter, finalmente approvato il 29 luglio 2022 dall’autorità portuale, è emerso come uno dei punti cruciali delle pressioni esercitate da Aldo Spinelli. Il presidente dell’autorità portuale è stato al centro delle attenzioni per il via libera a questa operazione, il cui processo di approvazione solleva molti interrogativi.

Le Accuse di Corruzione nei Confronti di Paolo Signorini

Secondo gli inquirenti, il tombamento di Calata Concenter rappresenta una tessera del mosaico che denuncia presunte pratiche di corruzione messe in atto nei confronti di Paolo Signorini da parte dell’imprenditore Spinelli, 84enne. Gli sviluppi dell’inchiesta hanno portato alla luce presunti scambi di favori e vantaggi tra le due parti.

La Procedura Anomala e le Rivelazioni di Lucia Tringali

Lucia Tringali, direttore del settore Bilancio, Finanza e Controllo di Gestione dell’autorità portuale, ha gettato ulteriore luce sulla vicenda. Ha testimoniato che l’approvazione del tombamento ha seguito una procedura anomala, distinta da quella adottata per altre operazioni simili. Tuttavia, a un certo punto, questa procedura si è interrotta per riprendere una strada più convenzionale.

Le Interrogazioni e le Pressioni Emesse da Spinelli

Le intercettazioni raccolte dagli inquirenti mettono in luce le pressioni esercitate da Aldo Spinelli su Paolo Signorini per accelerare l’approvazione del decreto. Le conversazioni intercettate delineano un quadro di urgenza e impazienza da parte di Spinelli, malgrado le eventuali perplessità espresse da funzionari dell’autorità portuale come Tringali.

Questo articolo conferma il prosieguo delle indagini che cercano di fare luce su una vicenda intricata che coinvolge interessi, pressioni e presunte illecite pratiche legate al mondo portuale genovese.

