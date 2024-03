Linus: l’icona della radio italiana

Il Percorso Professionale di un Pioniere della Radio

Linus, il cui vero nome è Pasquale Di Molfetta, è una delle figure più significative e amate della radio italiana. Nato a Foligno nel 1957, ha iniziato la sua carriera come disc jockey in emittenti locali milanesi negli anni ’70 per poi conquistare il cuore degli italiani con la sua voce su Radio Deejay dal 1984. Oltre ad essere un’icona radiofonica, Linus ha anche intrapreso la strada televisiva con programmi di successo come Deejay Television e Deejay chiama Italia.

Il Ruolo Chiave di Linus in Radio Deejay

Nel 1996, Linus è stato nominato direttore artistico di Radio Deejay, portando l’emittente ad ottimi risultati di ascolto e confermandosi come punto di riferimento nel panorama radiofonico italiano. Il suo contributo alla crescita e alla reputazione di Radio Deejay è innegabile, trasformandola in una delle radio più popolari e influenti del Paese.

Linus: Oltre la Radio

Oltre alla sua carriera radiofonica, Linus ha recentemente assunto il ruolo di direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo GEDI, dimostrando ancora una volta la sua poliedricità e la sua capacità di influenzare il panorama mediatico italiano.

La Vita Privata e i Valori di Linus

La vita privata di Linus è caratterizzata da una lunga e solida relazione con Carlotta Medas, culminata in un matrimonio nel 2001 e due figli, Filippo e Michele. Oltre a essere un padre devoto, Linus è un grande appassionato di corsa e maratone, dimostrando un’impressionante disciplina e determinazione al di fuori della sfera mediatica.

Curiosità e Aneddoti su Linus

Linus, originario della Puglia, condivide la sua passione per la musica con suo fratello Sabino, meglio conosciuto come Albertino, anch’egli un famoso deejay. L’origine del suo soprannome risale ai tempi della scuola, quando un professore gli attribuì il nome che oggi tutti conosciamo. Vivendo a Milano, in un appartamento vicino a San Siro, Linus mantiene un profilo discreto sul suo patrimonio e guadagni.

L’Eredità di Linus

Con una presenza costante su piattaforme social come Instagram, Linus continua a far breccia nei cuori dei suoi fan, mostrando un lato autentico e appassionato di sé stesso che va oltre il suo ruolo di conduttore radiofonico. La sua eredità artistica e umana lo rende un’icona senza tempo nella storia della radio italiana.