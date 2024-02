Lipsia-Real Madrid: dove vedere la partita in tv e streaming

Ottavi di finale di Champions League: Lipsia-Real Madrid in diretta su Canale 5 e streaming

Martedì 13 febbraio, alle ore 21, Canale 5 trasmetterà in diretta il match degli ottavi di finale di Champions League tra Lipsia e Real Madrid. L’importante sfida sarà visibile anche in streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. L’annuncio è stato fatto dall’emittente con una nota ufficiale.

La Red Bull Arena di Lipsia sarà il palcoscenico di questo emozionante incontro tra la squadra tedesca allenata da Marco Rose e quella spagnola guidata da Carlo Ancelotti. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Prima della partita, su Mediaset Infinity, ci sarà una prepartita condotta da Benedetta Radaelli, con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci e Sandro Sabatini.

Post-partita su Mediaset: analisi e commenti con ospiti in studio

Subito dopo la partita, sempre su Mediaset, ci sarà un programma post-partita condotto da Alberto Brandi. In studio, ci saranno gli ospiti Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Sandro Sabatini e Graziano Cesari, che commenteranno l’incontro e analizzeranno le situazioni più interessanti. Durante il programma, saranno mostrate immagini, highlights e gol dell’altro ottavo di finale in programma, ovvero Copenaghen-Manchester City.

Inoltre, altri due ottavi di finale saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il 13 febbraio, sarà possibile seguire la partita tra Copenaghen e Manchester City, mentre il 14 febbraio sarà la volta di PSG-Real Sociedad. Infine, mercoledì 15 febbraio, su Mediaset Infinity, sarà trasmessa un’ampia sintesi della partita tra Lazio e Bayern Monaco. Lo studio sarà condotto da Benedetta Radaelli, con la partecipazione di Filippo Galli, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Andrea De Marco.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio

L’incontro tra Lipsia e Real Madrid rappresenta un momento imperdibile per gli appassionati di calcio. La Champions League è una delle competizioni più prestigiose a livello internazionale e gli ottavi di finale sono sempre caratterizzati da partite avvincenti e ricche di emozioni. Grazie alla trasmissione su Canale 5 e allo streaming su Mediaset Infinity, sarà possibile seguire l’evento comodamente da casa propria.

L’analisi post-partita condotta da Alberto Brandi, insieme agli ospiti in studio, permetterà di approfondire le dinamiche della partita e di avere un punto di vista privilegiato sui momenti salienti dell’incontro. Inoltre, la possibilità di seguire in diretta streaming gli altri ottavi di finale su Mediaset Infinity offre un’opportunità unica per non perdere neanche un minuto di questa competizione.

Non resta che prepararsi per una serata all’insegna del calcio e del divertimento, con la certezza di poter contare su una copertura mediatica completa e di qualità offerta da Mediaset.

