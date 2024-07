“L’ispettore Coliandro 8: trama de Il tesoro nascosto e curiosità su Giampaolo Morelli”

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Giordana Bellante

L’Ispettore Coliandro 8 su Rai 2, la trama de Il tesoro nascosto

il misterioso omicidio

Un gallerista viene trovato morto, e la Polizia inizialmente pensa sia stato un suicidio. La sorella, *Francesca Maria de Fabris, interpretata da Nicoletta Romanoff, è convinta invece che si tratti di omicidio. Con le sue abilità manipolatorie, convince l’Ispettore Coliandro, interpretato da Giampaolo Morelli, ad aiutarla a scoprire la verità. Scoprono che la vittima possedeva un autoritratto di Cornelius Cara, un dipinto di inestimabile valore.*

la caccia al tesoro

Francesca vede nel dipinto un’opportunità per cambiare la sua vita. Grazie all’aiuto di Coliandro, riescono a recuperare il prezioso quadro. Tuttavia, un mercante d’arte folle di nome *Masino e il Tombarolo, un esperto di furti, sono sulle loro tracce, pronti a tutto pur di impossessarsi della tela.*

Giampaolo Morelli, chi è l’attore protagonista

l’attore di successo

Nato a *Napoli nel 1974, Giampaolo Morelli da anni interpreta l’Ispettore Coliandro, un personaggio iconico della TV italiano creato da Carlo Lucarelli. La scelta di Morelli per il ruolo del protagonista è stata fondamentale per il successo della serie, grazie al suo carisma e alla sua interpretazione coinvolgente.*

la vita oltre il set

Oltre al successo sullo schermo, *Morelli ha trovato anche l’amore sul set. Durante le riprese della serie, ha incontrato Gloria Bellicchi, ex Miss Italia 1998 diventata attrice, con cui ha formato una famiglia. La loro storia d’amore ha dato i frutti con la nascita di due figli.*

L’Ispettore Coliandro, la stagione 9 si farà?

futuro incerto

“Il tesoro nascosto” rappresenta il terzo episodio della stagione 8, e per ora l’attesa per una nuova stagione continua. Nonostante la pausa prolungata, *Giampaolo Morelli ha lasciato intravedere una possibile continuazione della serie, ma senza conferme ufficiali.*

progetti futuri

Nel frattempo, *Morelli si prepara per il ritorno sullo schermo con un nuovo progetto, il sequel di “Falla girare”, in arrivo su Prime Video. Il film con un cast di talento promette di mantenere alta l’attenzione dei fan in attesa di nuove avventure dell’Ispettore Coliandro.*

