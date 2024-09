L’Italia protagonista alla fiera internazionale del turismo di Buenos Aires 2023

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La Fiera Internazionale del Turismo di Buenos Aires si conferma una vetrina strategica per promuovere il turismo italiano in America Latina. In programma il 28 e 29 settembre 2023, l’evento vedrà l’Italia come una delle nazioni principali, grazie al supporto del Ministero degli Esteri e del Ministero del Turismo. Alla manifestazione parteciperanno diverse regioni italiane, con un focus sul progetto “Italea”, concepito per valorizzare il Turismo delle Radici, un’iniziativa che mira a riscoprire e promuovere il legame degli italiani all’estero con la loro terra d’origine.

Il progetto Italea: valorizzare il turismo delle radici

Un’iniziativa per il legame culturale

Il progetto Italea è un’importante iniziativa del Ministero degli Esteri italiano, mirata a rafforzare il legame tra l’Italia e gli italiani residenti all’estero, in particolare nei paesi dell’America Latina. Questa campagna si pone l’obiettivo di far riscoprire le origini italiane a chi vive lontano dal proprio paese, stimolando l’interesse verso le tradizioni, la cultura e le mete turistiche italiane.

La strategia di promozione turistica

Per l’edizione 2023 della FIT di Buenos Aires, il programma prevede una serie di eventi e iniziative mirate. Attraverso workshop, presentazioni e attività di networking, si punta a creare un’interazione diretta con i visitatori e i professionisti del settore, promuovendo non solo le bellezze dei luoghi italiani ma anche la storia e le tradizioni gastronomiche. Questo approccio integrato mira a posizionare l’Italia come meta preferita per i turisti argentini e latinoamericani, rafforzando ulteriormente il legame culturale tra i due paesi.

Lo stand italiano: un viaggio tra le regioni

La partecipazione delle regioni italiane

L’Italia sarà rappresentata da un ampio gruppo di regioni, tra cui Basilicata, Toscana, Sardegna, Lazio e Marche. Questa diversificazione consente di presentare una gamma di offerte turistiche, che spaziano dalle città storiche alle bellezze naturali, dai gusti gastronomici ai percorsi culturali. L’apertura ufficiale dello stand avverrà alla presenza dell’ambasciatore italiano a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, simbolo dell’importanza diplomatica dell’evento.

Collaborazioni e sinergie

Accanto alle regioni, parteciperanno anche Ita Airways e cinque tour operators privati, offrendo pacchetti interessanti e vantaggiosi per i visitatori. Questa sinergia tra le istituzioni italiane e i privati del settore turistico rappresenta un’opportunità per creare offerte miste e promuovere il turismo in modo più efficace e mirato.

Eventi e attività: piazza Italia e le proposte culinarie

Il cuore dello stand italiano

Piazza Italia, l’area di hospitality dedicata all’evento, rappresenterà il fulcro delle attività italiane. Durante il weekend, si svolgeranno corsi di cucina tenuti dal prestigioso gruppo di chef italiani di Buenos Aires, noto come BACI. Questi corsi non solo offriranno ai partecipanti la possibilità di apprendere tecniche culinarie italiane, ma saranno anche un’occasione per condividere storie e tradizioni legate alla gastronomia del nostro Paese.

Eventi culturali e artistici

Oltre ai corsi di cucina, il programma prevede conferenze e spettacoli di artisti italiani. Queste attività avranno lo scopo di celebrare e mettere in mostra il patrimonio culturale italiano, favorendo il dialogo e la connessione tra culture diverse. La figura della Venere di Botticelli, scelta come madrina dell’evento, integra questa narrativa, simboleggiando un invito a esplorare le meraviglie artistiche e culturali dell’Italia, tanto nelle grandi città quanto nei piccoli borghi.

Il FIT di Buenos Aires 2023 si preannuncia come un’ottima opportunità per rafforzare i legami tra l’Italia e l’Argentina, nonché per fare della promozione del turismo un elemento chiave nella cooperazione bilaterale.